Резников назвал количество российских складов с боеприпасами, уничтоженных ВСУ с помощью HIMARS

25 июля, 14:12
Появление в Украине РСЗО HIMARS изменило ситуацию на поле боя (Фото:social media video Pavlo Narozhnyy/Reuters)

Появление в Украине РСЗО HIMARS изменило ситуацию на поле боя (Фото:social media video Pavlo Narozhnyy/Reuters)

ВСУ с помощью точных ударов РСЗО HIMARS уничтожили около 50 складов войск РФ с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

«Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов, и речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что соответственно обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая по большому числу снарядов и выстрелам по нашим ВСУ», — отметил он.

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Резников подчеркнул, что ВСУ точно бьют по командным пунктам врага, а партнеры и союзники довольны эффективностью использования предоставленного вооружения.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo&t=15s

Глава Минобороны добавил, что ВСУ выбирают цели очень эффективно, поэтому партнеры готовы продолжить военную поддержку Украины.

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Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.


Инфографика: НВ
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

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