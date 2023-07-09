Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул. Она может обнаруживать самолеты на большом расстоянии

9 июля, 12:24
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Резников рассказал об испытаниях украинской станции разведки РПС-7 Ингул (Фото:Скриншот видео Oleksii Reznikov/Twitter)

Резников рассказал об испытаниях украинской станции разведки РПС-7 Ингул (Фото:Скриншот видео Oleksii Reznikov/Twitter)

Украинцы испытывают инновационную станцию радиоэлектронной разведки РПС-7 Ингул собственного производства. После всех этапов ее передадут на вооружение ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в воскресенье, 9 июля, опубликовав видео.

По его словам, станция способна обнаруживать вражеские радары, системы противовоздушной обороны и самолеты на большом расстоянии. Бойцы рассказали министру, что благодаря ей «видели» российские самолеты Ил-20 над Азовским морем, Ил-22, тактическую авиацию, работу ЗРК Тор, Оса и РЛС Зоопарк.

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«Получение такой информации является критически важным для нашей артиллерии, которая охотится на российскую военную технику», — пояснил Резников.

Этот проект реализуют не за государственные средства — помогают конструкторы, спонсоры и бизнес, говорит он. Резников надеется, что в ближайшее время Минобороны сможет получить официальный отчет от бригады, которая будет применять РПС-7 Ингул.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1677959009171656706?s=20
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Разведка Российские самолеты Станция Алексей Резников

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