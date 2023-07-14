«Ищут этнических венгров». В ГУР подтвердили, что Россия хочет снова передать Будапешту украинских военнопленных 14 июля, 11:46 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне Новини)

В Главном управлении разведки подтвердили, что так называемая Русская православная церковь (РПЦ) хочет передать Венгрии новую группу украинских военнопленных.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире Радио Свобода.

Разведка получила соответствующую информацию и проверяет ее. По словам Юсова, этими передачами руководят российские спецслужбы, но договариваются с Венгрией представители РПЦ.

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Он подтвердил, что списка с конкретными фамилиями военнопленных нет: их ищут в России и на временно оккупированных территориях Украины, а «обязательным элементом» участия в спецоперации является, по данным ГУР, этническое венгерское происхождение.

Также Юсов рассказал, что с частью переданных Венгрии украинских бойцов Украина до сих пор не имеет связи и не знает, в каком они состоянии и действительно ли могут свободно передвигаться. По его словам, те, которых удалось вернуть, заявили о давлении со стороны спецслужб РФ.

Накануне о том, что Венгрия планирует забрать из России новую группу украинских военнопленных сообщило РБК-Украина, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники писала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.



16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

По состоянию на 23 июня Киев вернул пятерых защитников, еще шестеро оставались в Венгрии.