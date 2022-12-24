«Рождество в плену». В Киеве прошла акция родственников пленных «азовцев» 24 декабря, 20:20 В Киеве прошла акция родственников пленных «азовцев» (Фото:Суспільне)

В субботу, 24 декабря, в канун Рождества, семьи пленных защитников Азовстали организовали на Софийской площади в Киеве акцию-перформанс Рождество в плену в поддержку бойцов, уже семь месяцев остающихся в оковах врага. Инициаторами проведения акции стали родственники пленных азовцев.

Об этом сообщает Ассоциация семей защитников Азовстали.

В рамках проведения акции на площади было установлено два стола, за которым происходило символическое действо: за одним семьи в теплом семейном кругу праздновали Рождество, а за другим — пленные защитники Азовстали, обессиленные и голодные, находясь в плену, встречают праздник за пустым столом, не имея хотя бы теплой одежды. Столы разделила колючая проволока, которая символизировала разъединение родных людей пленом.

Видео дня

Завершая перформанс, родственники военнопленных призвали правительства всех мировых государств и руководство ответственных международных организаций приложить максимальные усилия, чтобы как можно скорее вернуть защитников Мариуполя домой.

«Каждый день каждый украинец должен вспоминать о подвиге защитников Азовстали, благодаря которому все мы имеем возможность встретить Рождество, в то время, как герои находятся в заложниках врага. Помните о защитниках Азовстали. Сражайтесь за них так, как они боролись за нас» , — подчеркнули в Ассоциации.