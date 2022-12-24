«Рождество в плену». В Киеве прошла акция родственников пленных «азовцев»
В Киеве прошла акция родственников пленных «азовцев» (Фото:Суспільне)
В субботу, 24 декабря, в канун Рождества, семьи пленных защитников Азовстали организовали на Софийской площади в Киеве акцию-перформанс Рождество в плену в поддержку бойцов, уже семь месяцев остающихся в оковах врага. Инициаторами проведения акции стали родственники пленных азовцев.
Об этом сообщает Ассоциация семей защитников Азовстали.
В рамках проведения акции на площади было установлено два стола, за которым происходило символическое действо: за одним семьи в теплом семейном кругу праздновали Рождество, а за другим — пленные защитники Азовстали, обессиленные и голодные, находясь в плену, встречают праздник за пустым столом, не имея хотя бы теплой одежды. Столы разделила колючая проволока, которая символизировала разъединение родных людей пленом.
Завершая перформанс, родственники военнопленных призвали правительства всех мировых государств и руководство ответственных международных организаций приложить максимальные усилия, чтобы как можно скорее вернуть защитников Мариуполя домой.
«Каждый день каждый украинец должен вспоминать о подвиге защитников Азовстали, благодаря которому все мы имеем возможность встретить Рождество, в то время, как герои находятся в заложниках врага. Помните о защитниках Азовстали. Сражайтесь за них так, как они боролись за нас» , — подчеркнули в Ассоциации.