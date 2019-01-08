Рождество с копами: В Киеве патрульные катали детей на служебных авто
В понедельник, 7 января, в центре Киева прошло мероприятие Рождество с копами.
Об этом Информатор сообщил с места события.
Сотрудники патрульной полиции катали маленьких детей на полицейских машинах с включенными мигалками и сиренами, а также отвечали на их вопросы и примеряли на них свою экипировку.
Для самых маленьких в полицейских автомобилях установили детские кресла. Для взрослых также были развлечения: им одевали специальные очки, которые искажают изображение, и нужно было ровно пройти по линии.
Патрульные сообщили, что подобные мероприятия служат для них психологической разрядкой.