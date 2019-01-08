Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Мирослава Гонгадзе
Если хотите жить лучше. Семь причин снова пойти учиться
Ярослав Грицак
У революции нет конца
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины

Рождество с копами: В Киеве патрульные катали детей на служебных авто

Сегодня, 01:27
50
Цей матеріал також доступний українською

Дети также примеряли экипировку

Автор: Информатор

В понедельник, 7 января, в центре Киева прошло мероприятие Рождество с копами.

Об этом Информатор сообщил с места события.

Сотрудники патрульной полиции катали маленьких детей на полицейских машинах с включенными мигалками и сиренами, а также отвечали на их вопросы и примеряли на них свою экипировку.

Для самых маленьких в полицейских автомобилях установили детские кресла. Для взрослых также были развлечения: им одевали специальные очки, которые искажают изображение, и нужно было ровно пройти по линии.

Патрульные сообщили, что подобные мероприятия служат для них психологической разрядкой.

Теги:   Рождество Полиция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 18:59

article_img
В Карпатах нашли еще одного из пяти пропавших туристов

Выбор редакции

Техно/Авто

Вчера, 12:54

article_img
Как владелец Tesla проучил фанатов двигателей внутреннего сгорания - видео
STYLE/Искусство/Кино

Вчера, 09:51

article_img
От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января
Техно/IT-индустрия

Вчера, 08:36

article_img
Черное зеркало. Какие беды принесет искусственный интеллект в 2019 году

ТОП-3 мнений

Кирилл Говорун - фото
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
6831
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
6151
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
У революции нет конца
3764
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
62925
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
20750
Петр Порошенко - фото
Петр Порошенко
Держать штурвал
18306
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
62925
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
45244
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22641