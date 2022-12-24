Сочельник в западном мире. Где празднуют Рождество 25 декабря и как ПЦУ в год войны сделала первый шаг к переходу верующих на эту дату 24 декабря, 07:10 Сюжет В трапезной церкви Михайловского Златоверхого монастыря (на заднем плане) в этом году проведут богослужение и 25 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 24 декабря, Сочельник отмечают те христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. В этом году Православная церковь Украины также разрешила своим верующим отпраздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством западного мира.

НВ напоминает о том, почему в западных странах Рождество празднуют именно 25 декабря и может ли Украина также окончательно перейти на эту дату.

Где и почему празднуют Рождество 25 декабря

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День рождения Иисуса Христа — дата условная, поскольку ни у историков, ни у религиоведов нет достоверной информации о ней. В Священном Писании нет указаний на день или год, когда он родился.

Первые расчеты, которые указывали бы на 25 декабря как на дату рождения Христа задокументированы в исторических источниках еще от IV в. н.э., то есть времен Римской империи. Окончательное же решение о праздновании Рождества именно 25 декабря было принято в 431 году на Эфесском (Третьем Всемирном) церковном соборе.

До сих пор именно в эту дату, 25 декабря, Рождество отмечают все христианские конфессии мира, в том числе католики и православные — разница лишь в том, по какому календарю церкви ведут исчисление времени. «Когда говорят, что православные празднуют Рождество 7 января, это такое бытовое восприятие, потому что на самом деле православные празднуют 25 декабря», — объяснял еще ранее DW сотрудник Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Вячеслав Горшков.

В частности, ряд православных церквей (с ними и Православная церковь Украины), Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) и некоторые протестанты используют юлианский календарь — он был введен Юлием Цезарем и использовался в христианстве еще со времен Римской империи. Впрочем, календарь оказался астрономически неточен. Из-за некорректных расчетов продолжительности года Рождество со временем начало смещаться ближе к фактическому дню весеннего равноденствия. Сейчас это «отставание» достигло 13 дней (это и есть разница между 25 декабря и 7 января) и с годами будет только расти: в таком варианте в 2101 году Рождество будет приходиться уже на 8 января.

Неточность заметили давно, поэтому в XVI веке папа римский Григорий XIII осуществил календарную реформу. Введенный им новый календарь — именно его теперь называют григорианским — ликвидировал отставание юлианского, которое в тот момент достигало 10 дней. С тех пор именно по этому календарю, согласно которому «церковное» и фактическое 25 декабря совпадают, Рождество празднуют Римско-католическая и протестантские церкви. Так же 25 декабря главный праздник христиан отмечают и большинство православных поместных церквей мира — потому что празднуют по новоюлианскому календарю (Константинопольская, Кипрская, Элладская, Румынская, Александрийская, Антиохийская, Албанская, Болгарская церкви). Новоюлианский календарь — модифицированная и более современная версия астрономического устаревшего юлианского исчисления времени, предложенная в 1923 году сербским астрономом, профессором математики Белградского университета Милутином Миланковичем. К 2800 году этот календарь будет полностью совпадать с григорианским.

Поэтому именно 25 декабря Рождество отмечают в большинстве стран мира: Южной и Северной Америке, большинстве государств Европы и Африки, Австралии и Индии и т. д. 7 января Рождество празднует часть восточных православных церквей: Греческая православная церковь Иерусалима, Московский патриархат, Грузинская апостольская автокефальная православная церковь, Сербская православная церковь, Польская автокефальная православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ). А еще 7 января Рождество отмечает Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). Кроме того, согласно другим календарям или собственным религиозным особенностям, 7 января Рождество празднуют в некоторых странах Африки, а 6 января — в Армении.

В общей сложности на сегодня девять автокефальных православных церквей придерживается новоюлианского календаря (отмечают Рождество 25 декабря), а остальные шесть (в том числе и ПЦУ) — юлианского календаря, празднуя Рождество 7 января.

Как война и время повлияли на разрешение ПЦУ праздновать Рождество 25 декабря

С того момента когда в начале 2019 года был восстановлен автокефальный статус Православной церкви Украины, ее предстоятелю митрополиту Епифанию каждый год приходится комментировать дискуссию о том, стоит ли Украине полностью перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Так, в декабре 2020 года Епифаний отметил, что соответствующее решение может быть принято только тогда, когда «церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет». «В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верных. И мы знаем четко социологию, свидетельствующую, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что только утверждаемся как признанная поместная ПЦУ», — объяснял предстоятель ПЦУ в интервью Радио Свобода два года назад.

В декабре 2021 года митрополит Епифаний предположил, что перейти на празднование Рождества 25 декабря Украина могла бы в течение 10 лет, если для этого будут соответствующие условия.

Впрочем, полномасштабное вторжение России внесло свои коррективы и в октябре 2022 года Православная церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим верующим в этом году праздновать Рождество по «западному» стилю. На одном из заседаний Священный Синод ПЦУ принял специальное решение (№ 19) о возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по новоюлианскому календарю — то есть 25 декабря 2022 г.

К такому решению Синод пришел по нескольким причинам:

с учетом « многочисленных запросов»;

многочисленных запросов»; учитывая дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в Церкви и в обществе;

предполагая обострение в публичном пространстве календарных споров — в частности, из-за обстоятельств войны;

с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений.

Поэтому ПЦУ решила разрешить 25 декабря 2022 года провести рождественские богослужения по случаю Рождества Христова там, где «для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верных [верующих ПЦУ]». Затем церковь просит подать через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменную информацию о количестве участников такого богослужения — чтобы учесть, сделать ли такой календарный переход окончательным.

«В случае совершения такого богослужения [25 декабря] его участники в этот день освобождаются от ограничений поста», — пояснили также в ПЦУ.

Сейчас в кафедральном Михайловском Златоверхом монастыре ПЦУ в Киеве есть объявления о декабрьском Рождественском богослужении (всенощное бдение 24 декабря и праздничная Божественная литургия 25 декабря 2022 года). Эти богослужения проведут не в главном храме, а в трапезной церкви Иоанна Богослова.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) ранее отмечал, что календарная реформа — «это всегда испытание на прочность». Летом 2021 года он подробно прокомментировал идею перехода на празднование Рождества только 25 декабря и рассказал, что за пределами Украины УГКЦ во многих епархиях и приходах уже давно живет по григорианскому календарю.

Еще до начала вторжения РФ он отмечал, что если время такой реформы придет, то УГКЦ будет только вместе с ПЦУ переходить на новый календарь — празднование Рождества и Пасхи одновременно с большинством мира.

В этом году Украинская греко-католическая церковь в Украине будет праздновать Рождество Христово по-прежнему — 7 января.



Сколько украинцев празднуют Рождество в декабре

В конце ноября 2022 года социологическая группа Рейтинг провела опрос касательно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества.

За последний год выросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).

В 2022 году большинство украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, хотя это гораздо меньше, чем в прошлом (в 2021 — 71%). 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего среди молодежи, южан и столицы). Чаще о двойном праздновании Рождества (как и о праздновании только 25 декабря) говорили жители запада, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.

За год полномасштабного вторжения России значительно увеличилось и тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%. Против такой идеи, наоборот, теперь высказывается меньше респондентов — 31% (в 2021-м было 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос и 2% — затруднились ответить.



Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей Запада и Киева, где более половины жителей поддерживают эту идею. Среди жителей центра относительное большинство (44%) также не против этой инициативы.

Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан ПЦУ — таких почти половина (46%), в то же время треть из них против такой идеи.

Среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества. В возрастном разрезе наибольшее количество противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживают идею с переносом даты, в то же время значительное количество (не менее трети) — против. Среди молодежи треть — за перенос, треть — против, и еще столько отметили, что им это безразлично.