«Перемирие» от россиян. Какие города обстреляли оккупанты после объявления о «прекращении огня» 6 января, 16:50 Последствия обстрела Херсона 6 января (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В пятницу, 6 января, в 11:00 по Киеву Россия заявила о начале так называемого «рождественского перемирия» на войне против Украины. Однако этот «режим прекращения огня» почти не продержался.

NV собрал случаи нарушения «перемирия» со стороны РФ, которое объявил сам российский режим.

Уже в 11:08 заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о российских обстрелах пожарной части в Херсоне — там зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. По последним данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Также российские оккупанты не придержались «перемирия» в Краматорске Донецкой области. Захватчики дважды ударили ракетами по жилому сектору, повредив 14 частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже стало известно и об обстреле Курахово Донецкой области, которое войска РФ атаковали с артиллерии. Снаряды попали в две многоэтажки и частный дом и повредили отделение местной больницы. По предварительным данным, в медучреждении ранен один человек.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерием заявление российского режима о «прекращении огня». А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести переговоры о перемирии с Россией, и призвал российских оккупантов убраться из Украины.