Россия объявляла «перемирие», чтобы получить паузу для себя — Гуменюк 8 января, 10:44 Разрушена техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В ВСУ считают, что Россия объявила так называемое «перемирие» на войне против Украины, потому что нуждалась в паузе.

Об этом в воскресенье, 8 января, заявила пресс-секретарь Сил охраны и обороны Оперативного командования Південь Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.



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Она допускает, что оккупанты хотят спланировать новую атаку по Украине.

«Погода этому не способствует и вполне вероятно, что эта подготовка была сдвинута и погодными условиями тоже. Поскольку, чтобы подготовить ракетоносители, снарядить и вывести в море нужна соответствующая погода», — подытожила Гуменюк.

По ее словам, Россия вывела в Черное море два корабля, но среди них нет ракетоносителей. И из-за холода и шторма россияне пока не завершили подготовку к массированным ракетным ударам.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о его нарушении самими же россиянами.