За три часа путинского «перемирия» оккупанты 14 раз били из артиллерии — глава Луганской ОВА

6 января, 19:49
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Гайдай добавил, что люди в деоккупированных селах области целый день сидят в подвалах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Гайдай добавил, что люди в деоккупированных селах области целый день сидят в подвалах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты 14 раз открывали огонь из артиллерии и трижды штурмовали один из населенных пунктов Луганской области за три часа так называемого «рождественского перемирия».

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Коротко о 3 часах путинского „рождественского перемирия“ в Луганской области. Рашисты 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов», — написал он.

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Гайдай добавил, что люди в деоккупированных селах области целый день сидят в подвалах.

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«Православные убийцы поздравляют с Рождеством», — подчеркнул он.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.

https://www.youtube.com/embed/ke4xOYGyGYU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Луганская область Войска РФ Перемирие

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