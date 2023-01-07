Рождественские богослужения ПЦУ и УГКЦ — онлайн 7 января, 08:47 Во львовском соборе Св. Юра (УГКЦ) готовятся к Рождеству (Фото:Архикатедральний Собор св. Юрія / Facebook)

6 и 7 января в храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви пройдут богослужения по случаю Рождества Христова. В частности, впервые предстоятель ПЦУ проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которым до сих пор пользовалась УПЦ МП.



NV будет транслировать торжественные богослужения онлайн.

6 января Православная церковь Украины проведет всенощное бдение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева, его начало — в 17:00, говорится на сайте храма.

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За историческим событием — литургией ПЦУ по случаю Рождества, которую митрополит Епифаний отслужит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, — можно будет следить вживую 7 января с 09:00.

Также в 09:00 7 января праздничная литургия начнется в Михайловском Златоверхом.

Богослужения УГКЦ будут транслировать из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Большое повечерие с литией начнется 6 января в 17:00, его покажет Живе телебачення.

7 января смотрите из этого храма трансляцию Рождественской утрени и архиерейской божественной литургии, начало — в 07:00.

Кроме того, 7 января в 08:00 пройдет литургия в архикафедральном соборе Святого Юра УГКЦ (Львов). Ее можно посмотреть вживую на сайте или YouTube-канале Твоє Місто.

ПЦУ и УГКЦ применяют юлианский календарь, поэтому празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря, как большинство христианских конфессий. В прошлом году впервые Православная церковь Украины разрешила своим верующим отметить этот праздник 25 декабря вместе с большей частью западного мира.

Также глава УГКЦ Святослав и митрополит Киевский ПЦУ Епифаний договорились создать рабочую группу для изучения возможной реформы церковного календаря — этот вопрос все острее встает в Украине перед Рождественскими праздниками.