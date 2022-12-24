Рождественские католические богослужения в Ватикане и Киеве — где и когда смотреть

24 декабря, 10:01
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В Ватикане готовятся к Рождеству (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

В Ватикане готовятся к Рождеству (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

В субботу, 24 декабря, — Сочельник по григорианскому календарю, в воскресенье, 25 декабря римско-католическая церковь, большинство протестантских конфессий и часть автокефальных православных церквей празднуют Рождество Христово.

Праздничные богослужения будут транслироваться в прямом эфире на украинском языке.

Католики отмечают таинство рождения Христа в полночь. Согласно Библии, свет воссиял посреди тьмы перед пастухами, которые первыми услышали весть о появлении мессии. Поэтому богослужение 24 декабря также называют мессой пастырей, или мессой Навечерия Рождества.

Видео дня

Около 20:30 в соборе Святого Петра в Ватикане начнется ночная рождественская месса, которую проведет папа римский Франциск. В Украине ее покажет канал EWTN Ukraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ljL3a-bn6pM

Трансляцию из Ватикана можно смотреть также на YouTube-канале Vatican News.

25 декабря папа Франциск в 13:00 по Киеву зачитает рождественское поздравление и апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi (Граду и миру) с площади Святого Петра.

Месса пастырей в католическом кафедральном соборе Святого Александра в Киеве транслируется 24 декабря с 18:00 на канале EWTN Украина.

https://www.youtube.com/watch?v=n6aE_N9xMyE

25 декабря этот канал покажет рождественскую мессу в храме св. Александра (в 10:00), а также будет транслировать мессу из киевского костела св. Николая (в 13:30).

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь отмечают Рождество по юлианскому календарю, 7 января.

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В октябре 2022 года Синод ПЦУ поддержал возможность проводить богослужения по рождественскому канону 25 декабря. Такие богослужения будут проводить по решению настоятеля и общины, если этого хотят верующие. После богослужений священников просят сообщать Киевской митрополии, сколько людей участвовало в них — чтобы учесть, сделать ли такой календарный переход окончательным.

В частности, всенощное бдение 24 декабря и праздничная Божественная литургия 25 декабря пройдут в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Киев Католики Ватикан Рождество Рождественский сочельник Прямая трансляция Католическая церковь ПЦУ Папа Римский Франциск

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