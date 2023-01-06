Первое рождественское богослужение Епифания в Киево-Печерской лавре будут стеречь 3000 правоохранителей — полиция 6 января, 18:16 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Правоохранители готовятся к обеспечению правопорядка во время первого рождественского богослужения предстоятеля ПЦУ Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом в пятницу, 6 января, заявил начальник главного управления Нацполиции Киева Иван Выговский в эфире общенационального телемарафона.



По его словам, в соответствующие меры привлекут около 3000 правоохранителей, почти 1700 из которых — полицейские. Определенное количество стражей порядка будут нести службу по периметру Лавры и непосредственно на территории Верхней лавры, где расположен Успенский собор.



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«Наша задача – не допустить нарушения правопорядка, провокаций любых. Мы, конечно, готовимся к этому и готовы. В настоящее время нет информации о возможных провокациях», – сказал Выговский.



5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

Но в УПЦ МП 5 января заявили, что у предстоятеля ПЦУ Епифания нет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. В церкви ссылались на видео встречи с главой Нацзаповедника Киево-Печерская лавра Александром Рудником, который сказал, что не получал запрос от ПЦУ на проведение рождественских богослужений. Тогда в УПЦ МП назвали намерение Епифания попыткой «силового захвата Успенского собора».

В конце концов, 6 января стало известно, что рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе все же состоится. Церковь заключила соответствующее соглашение с Нацзаповедником.

Инфографика: NV