Рождественская ярмарка во Львове возобновит работу в полном объеме Сегодня, 02:41 29 Цей матеріал також доступний українською Районные комиссии признали возможным восстановление работы ярмарки

Комиссии Сыховской и Галицкой районных администраций Львова приняли решение восстановить в полном объеме работу Рождественской ярмарки, где произошел взрыв газового балона.

Работа ярмарки будет возобновлена при соблюдении определенных требований, передает Львовский городской совет.

В частности, перед началом работы владельцы торговых точек должны будут проверять объект на наличие нарушений и не начинать работу до их устранения.

Также каждый работник должен иметь медицинскую книжку, документы о прохождении гигиенического обучения и сертификаты качества продукции.

Предпринимателей обязали обеспечить торговые точки дезинфицирующими средствами для рук и сертификатами качества продукции.

22 декабря в центре Львова на рождественской ярмарке из-за взрыва газового баллона произошел пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

В воскресенье, 23 декабря, после обследования комиссией во Львове открыли три рождественских ярмарки.