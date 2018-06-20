Рождаемость не компенсирует смертность. Почему украинцы постоянно пополняют генофонд Польши

В Украине с недавнего времени прослеживается сознательный подход к рождению детей

Смертность в Украине превысила рождаемость почти вдвое. Об этом свидетельствует экспресс-выпуск Государственной службы статистики. За первые четыре месяца этого года на 100 умерших приходилось 54 родившихся. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Абсолютные цифры - не очень показательны, считает кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Борис Кример. Он отметил, что в Украине объективно низкий уровень рождаемости, хотя это нормально для развитых стран. А вот уровень смертности вызывает беспокойство. Вполне возможна ситуация, когда люди трудоспособного возраста не смогут обеспечивать пенсионеров.

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"Возможно сделать определенные сдвиги для улучшения здоровья. По рождаемости, здесь сложнее. Любыми инструментами можно ее поднять очень незначительно и на непродолжительный период. Низкая рождаемость - это объективная реальность в любой стране, даже в развитой и зажиточной", - отметил Кример.

В Украине быстро сокращается население

Стимулировать нужно и уровень рождаемости, но дозировано и с умом. Финансовая помощь не должна быть основным стимулом для рождения ребенка, сказала кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Ирина Губеладзе.

Низкий уровень рождаемости - это нормально для развитых стран

"Помощь должна быть не только материальной. Должна быть и просвещение, и педагогическое образование, и психологическое образование родителей о рождении и уходе за ребенком, как строить свою жизнь с его рождением и так далее. У нас часто родители оказываются не готовыми морально. Часто после этого родители не хотят второго ребенка", - рассказала Губеладзе. Ученый также отметила, что в Украине после 2014 года наоборот прослеживается сознательный подход к рождению детей.

Сообщается, что в течение января-апреля этого года численность населения Украины сократилась на 85 тыс. человек. По состоянию на 1 мая было 42 млн 300 тыс. человек.

В ООН отмечают, что население Украины к 2050 году может снизиться на 6 млн.

Восточная Европа - лидер по сократимости населения

Украина в прошлом году попала в топ-5 стран с наиболее быстрыми темпами сокращения населения. По оценкам ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18%. А к 2100 году - на 57%.

По состоянию на 1 мая население Украины составляет 42 млн 300 тыс. человек

Итоговая цифра не превышает 28 млн человек. Об этом сообщается в отчете департамента экономических и социальных вопросов секретариата ООН перспективы по мировому народонаселению.

Согласно результатам исследования, в Восточной Европе находятся все страны с первой десятки списка государств, где население сокращается быстрее. Это, в частности, Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия. Затем идут Литва, Румыния, Сербия, Польша и Венгрия. Весной 2014 года численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 и 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

В Польше растет население за украинский счет

Проблему низкой рождаемости большинство развитых стран компенсируют высоким уровнем привлечения иммигрантов. В Украине этот прием не работает, ведь количество приезжих слишком мала на фоне общей численности населения, пояснил доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований Социс Александр Стегний.

По его мнению, Украина еще и теряет трудовой потенциал, молодое, образованное и профессионально способное населения, выезжая за границу.

Проблему низкой рождаемости развитые страны компенсируют высоким уровнем привлечения иммигрантов

Поэтому качественные характеристики всего населения, что остается, ухудшаются, считает эксперт.

Главными проблемами сокращения населения Стегний назвал низкое качество здравоохранения, малое количество рабочих мест и отсутствие гарантий для бизнеса.

Между тем в Польше с каждым годом рождается все больше украинцев, сообщают польские СМИ. В прошлом году родилось 2705 детей с иностранным гражданством. Среди новорожденных с непольским гражданством было больше всего украинцев. Это почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад. И на целых 65% больше, чем в позапрошлом году.