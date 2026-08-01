Россия сегодня днем атаковала дронами склад маркетплейса в Броварах, есть погибший и раненые

Последствия российской атаки на склад Rozetka в Броварах, 1 августа 2026 года (Фото: Киевская областная прокуратура)

В городе Бровары Киевской области в результате российской атаки днем в субботу, 1 августа, погиб один человек. Еще трое получили ранения, сообщил руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Российские дроны атаковали складские помещения в Броварах, повреждено 12 автомобилей, уточнил Ткаченко.

Киевская областная прокуратура в свою очередь сообщает о шестерых раненых, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным следствия, оккупанты нанесли удар по территории маркетплейса в Броварах около 11:28 1 августа. В результате атаки погиб 61-летний мужчина.

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Фото: Киевская областная прокуратура

ГСЧС сообщает о попадании в логистический центр в Броварском районе. В то же время в Бучанском районе продолжается тушение пожара на одном из промышленных объектов; пострадали три человека.

Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

В Сети пишут, что речь, вероятно, идет о складе компании Rozetka в Броварах. Об этом также свидетельствуют фотографии, опубликованные прокуратурой.

Фото: Киевская областная прокуратура

Ночью Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 35 ракет (в том числе 27 баллистических) и 185 БПЛА; ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона. Основной целью стал Киев, где погибли девять человек, а более 30 получили ранения.

Также сообщалось об ударе по Бучанскому району Киевской области.