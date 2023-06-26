«Орки убегают, мы идем вперед». Бойцы 31-й ОМБр записали видео из освобожденного Ровнополя 26 июня, 14:29 Бойцы 31-й ОМБр освободили Ривнополь от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 31 отдельная механизированная бригада/Facebook)

Село Ривнополь на границе Донецкой и Запорожской областей освободили бойцы второго механизированного батальона 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.



Видео 31-я ОМБр опубликовала в Facebook.

По словам бойцов, населенный пункт освободили в воскресенье, 25 июня.

«Орки убегают, мы идем вперед. Слава Украине! Героям Слава!» — заявили военные.

Видео дня

В понедельник, 26 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны вернули под контроль Ровнополь Великоновоселовского района.

Это девятый населенный пункт, об освобождении которого Минобороны сообщило после начала наступления украинских военных. Среди других:



Новодаровка,

Леводное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий сообщил, что Силы обороны полностью зачистили от оккупантов плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс.



Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.