Глава Ровенской ОВА показал последствия атаки россиян. Без света еще 60 тысяч абонентов 22 октября, 20:42 Ликвидация последствий ракетной атаки России на Ровенскую область (Фото:Виталий Коваль/Ровенская ОВА/Telegram)

После ракетного удара России по энергетической системе Ровенской области свет уже подключили 114 тысяч абонентов. Пострадавших в результате атаки нет.



Об этом заявил глава ОВА Виталий Коваль.

По его словам, фактически без света остались 174 790 абонентов, нужно подключить еще 60 тысяч. Коваль рассказал, что в результате удара повреждены девять зданий: жилые, хозяйственные и административные.

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Также в некоторых домах «есть вопросы с водоотводом» — насосные станции не везде имеют питание. Коваль заявил, что сейчас это приоритет и уверяет: «в ближайшее время проблема будет снята».

Глава Ровенской ОВА сообщил, что из-за дефицита мощностей, вводят графики ограничения электроснабжения по Ровно и другим громадам региона. Он опубликовал список улиц и районов.

В Telegram Коваль добавил фото с последствиями удара российских оккупантов.

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Фото: Виталий Коваль/Ровенская ОВА

Утром Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам инфраструктуры в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10-12 октября. Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне выпустили 36 ракет, большинство сбили силы ПВО.