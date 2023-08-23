«Украина победит и станет еще лучше»: истории ровесников Независимости, погибших на войне 23 августа, 08:18 Похороны погибшего украинского военного в Киеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Они родились в 1991-м — в год, когда Украина стала независимой. Они любили свою страну и готовы были всем пожертвовать ради нее. Поэтому, когда будущее государства оказалось под угрозой, ни минуты не раздумывая, встали на защиту его суверенитета и целостности. Ко Дню Независимости рассказываем истории воинов — ровесников нашего государства, которые отдали за нее самое ценное — свои жизни.

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины — заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

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Вадим Калаур

Вадим Калаур / Фото: Мемориал

Солдат Вадим Калаур погиб 22 апреля 2022 года в бою с оккупантами в районе поселка Новотошковское на Луганщине. К позициям украинских защитников двинулся вражеский танк. Когда дистанция была около 20 метров, Вадим взял Джавелин и выступил против вражеской техники. Оккупанты открыли пулеметный огонь, в результате чего боец получил ранения в шею, легкие и плечо. В это время у него взорвался снаряд, добавив еще осколочных ранений. Побратимы успели эвакуировать Вадима к медику. Однако спасти воина не удалось. За пять дней до этого ему исполнился 31 год.

Вадим родился в Ровно. В детстве с родителями переехал в город Костополь родной области. Там учился в школе № 6. Затем окончил Костопольский строительно-технологический техникум, получил специальность столяра, оператора ПЭВМ. Работал столяром. Умел вкусно готовить. После женитьбы в 2015 году переехал с семьей в Луцк на Волыни.

Во время полномасштабной войны мужчина защищал Украину в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Был старшим стрелком.

«Вадим был добрым, честным, справедливым, всегда с улыбкой на лице, любил шутить. Готов был прийти на помощь бескорыстно. Имел золотые руки, старался все сделать, как он сам говорил, идеально и самостоятельно. Был заботливым, любящим мужем и папой. Всегда во всем мне помогал, много времени проводил с сыном. Уже с детства учил его, как пользоваться различными инструментами, пытался привить любовь к труду. Вадим пошел на войну, чтобы его сын рос под мирным небом в свободной, независимой стране. Он отдал свою жизнь с верой, что Украина победит и станет еще лучше, чем была. Вадим был, есть и будет Героем!» — рассказала жена погибшего Иванна.

«Героя вспоминают как позитивного и жизнерадостного молодого человека, который любил работать и стремился быть успешным в жизни. Ни он сам, ни его родители, жена и коллеги не могли и предположить, что в начале ХХІ века ему придется противостоять ненавистным оккупантам-россиянам и геройски отойти на небо, став для всех нас безоговорочным примером. К сожалению, мы не научились еще поворачивать время и корректировать пространство. Но знаем стопроцентно: Герои не умирают, оставляя после себя незабываемую память. Вадим останется в сердцах и душах тех, кто его знал, всегда молодым и полным сил. Слава Герою — верному сыну Украины!» — отметили в Костопольском горсовете.

Посмертно Вадим был награжден медалью За оборону родного государства.

Похоронили защитника на кладбище Новое в Костополе.

Дома его ждали родители, сестра, жена и сын.

Виталий Абрамов

Виталий Абрамов / Фото: Мемориал

Младший сержант Виталий Абрамов погиб 9 июля 2022 года во время выполнения боевого задания в родной Донецкой области. Возле села Богородичное вражеский артиллерийский обстрел оборвал жизнь бойца. Через пять дней ему должен был исполниться 31 год.

Виталий родился в селе Новоселовка Донецкой области. Учился в местной школе. Затем окончил Славянский профессиональный машиностроительный лицей, получил специальность станочника широкого профиля. Никогда не боялся физической работы, поэтому брался за любую и все ему всегда удавалось. В последнее время работал на строительстве.

Во время полномасштабного российского вторжения Виталий присоединился к 81-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Вместе с подразделением защищал родной край от оккупантов. Однако до победы дожить ему не было суждено.

«Всегда любимый муж, лучший папа, сын, брат, который постоянно обо всех заботился и всем помогал. Он навеки останется в сердце и памяти родных, знакомых, потому что других таких уже не будет. Был смелый, честный, всегда с гордостью преодолевал все жизненные препятствия на своем пути. Поэтому и ушел… Поэтому и Герой, ангел… навсегда…» — рассказала жена Ирина.

«Он очень любил свой край и, когда пришло время защищать, он пошел… Как только началось полномасштабное вторжение, Виталий собрал вещи и отправился защищать свои семью, дом и страну. Прошел самые горячие точки фронта. Погиб под Богородичным во время прямого столкновения с врагом. Остался в памяти тех, кто был тогда рядом, настоящим, непоколебимым боевым другом и братом, который умел пошутить и поддержать», — написал волонтер Алексей Юков.

Похоронили десантника в родном селе.

У Виталия остались мама и сестра с семьями, жена, дочь и сын, который родился уже после гибели отца.



Василий Лисничук

Василий Лисничук / Фото: Мемориал

Младший сержант Василий Лисничук, позывной Тигр, погиб 16 мая 2022 года в бою с оккупантами в районе села Долина Донецкой области. 22 апреля воину исполнился 31 год.

Василий родился в городе Луцк Волынской области. После школы получил специальность бармена-официанта в Луцком профессионально-техническом училище. Работал водителем на доставке товара.

Во время полномасштабного российского вторжения мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в должности старшего гранатометчика в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

«Еще совсем недавно я была счастлива… я была любима… строила планы на будущее… Я ждала, я верила, я была просто „любимая жена“… Но эта проклятая война в одну секунду вырвала мою душу, выбила землю из-под моих ног, оставила не женой, а вдовой с тысячами вопросов: как? почему? Любимый мой, я буду помнить тебя вечно… Место, которое ты занимал в моей жизни, навеки останется твоим. Я приложу максимум усилий, чтобы наша дочь всегда гордилась тобой… МОЙ АНГЕЛ В ФОРМЕ ВСУ», — написала жена погибшего Екатерина.

Посмертно младший сержант Лисничук награжден орденом За мужество III степени.

Похоронили защитника в селе Липины на Волыни.

Дома Василия ждали родители, две сестры, жена и дочь.

Алексей Мазуренко

Алексей Мазуренко / Фото: Мемориал

31-летний старший лейтенант Алексей Мазуренко умер 18 августа 2022 года в Киевском госпитале в результате ранений, полученных в бою с оккупантами. 14 августа во время выполнения боевого задания офицер вместе с побратимами попал во вражескую засаду вблизи села Богородичное Донецкой области. Алексей был ранен из стрелкового оружия в левое бедро. Получив приказ об отступлении, он еще пытался помогать раненым побратимам.

Алексей родился в селе Мытница Киевской области. После окончания местной школы поступил в Академию муниципального управления на специальность Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, инженер. Параллельно учился на военной кафедре по программе офицеров запаса в Национальной академии обороны Украины.

В 2012 году Алексей встретил будущую жену Ирину. Это была любовь с первого взгляда. 9 августа 2014-го они поженились, через год родился первенец, которого Алексей назвал Богданом. Еще до женитьбы начал строить собственный дом, немного помогали родители. Почти все работы по строительству выполняли всей семьей. В начале февраля 2021 года молодая семья переехала в новый дом. В том же году родился второй сын Андрей. Жили счастливо, имели много мечтаний и планов.

После 4-го курса Алексей пошел работать слесарем в Киевэнерго. Когда окончил университет, его сразу назначили мастером. Тогда в его подчинении работало две бригады рабочих.

Когда началась полномасштабная война, Алексей записался в тероборону в добровольческий отряд Щит Василькова. Патрулировал улицы родного села, стоял на блокпостах. 26 февраля 2022 года был назначен заместителем сельского старосты села. Однажды в Мытнице даже поймал диверсанта, которого передали полицейским и отправили в Киев.

Ничего не сказав семье, Алексей пошел в военкомат, и, как родные узнали уже после его смерти, попросился добровольцем на фронт. Семье говорил, что его мобилизовали.

В мае Алексея направили на обучение в Одесскую академию. А уже в следующем месяце назначили командиром взвода 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. За два месяца было много боев. Офицер умело руководил подчиненными, приобретая опыт и авторитет благодаря своему справедливому и волевому характеру.

«Я прошу у Бога лишь одну секунду… Хоть в сны, ну отпусти… Ну отпусти его в мои объятия хоть на мгновение… Ее нет… И слов нет, ни объятий, ни теплых, нежных вечеров! И сердце тоска окутывает и сильная боль жжет его. Но я знаю, я чувствую, ты здесь, со мной, только в другой плоскости!!! Только ты — на небе, а я — на земле… Мой любимый Воин Света, мой Ангел на небесах», — написала жена офицера Ирина.

Похоронили Героя в родном селе.

Дома Алексея ждали родители, сестра, жена и двое сыновей.

Александр Шинкаренко

Александр Шинкаренко / Фото: Мемориал

Боевой медик Александр Шинкаренко, позывной Террор, погиб 6 мая 2022 года, защищая Запорожскую область. Вблизи села Малиновка боец попал под вражеский обстрел и получил смертельные ранения. Защитнику было 30 лет.

Александр родом из Полтавы. В 2012 году получил специальность фельдшера ветеринарной медицины в Хомутецком ветеринарно-зоотехническом техникуме ПГАА. Затем продолжил обучение по специальности Ветеринарная медицина в Полтавской государственной аграрной академии. Позже сменил профессию и работал в сфере телекоммуникаций и связи. Имел множество увлечений, самое большое из которых — история. Еще со школьных времен его интересовало прошлое Украины и выдающиеся исторические фигуры. Об этом он мог рассказывать часами.

Утром 24 февраля 2022 года после полномасштабного российского вторжения Александр пошел добровольцем в местный военкомат, чтобы встать на защиту родного государства. Присоединился к 81-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ.

«Саша отличался своим веселым нравом. Он был добрым, общительным человеком и настоящим патриотом Украины. Любил Родину, свою семью и жизнь. Саше навсегда 30… Всегда приветливый и готовый прийти на помощь — именно таким он останется в памяти своих родных, друзей и коллег», — рассказала сестра погибшего Татьяна.

Посмертно солдат Шинкаренко награжден орденом За мужество III степени.

Похоронили военнослужащего на Затуринском кладбище в родной Полтаве.

У Александра остались родители, родные и любимая девушка.