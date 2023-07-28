Суд арестовал главного военкома Ровенской области, который избил подчиненного битой 28 июля, 16:11 Суд отправил под стражу ривненского военкома, который избил подчиненного военного битой (Фото:ГБР / Telegram)

Ровенский горсуд арестовал без права залога руководителя Ровенского областного ТЦК и СП (бывшие военкоматы), который избил подчиненного военного.

Как сообщает пресс-служба ГБР, такую меру пресечения избрали военкомату на заседании в пятницу, 28 июля.

Накануне, 27 июля, чиновнику сообщили о подозрениях из-за избиения подчиненного военного. Его задержали.

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По данным следствия, ровенский военком вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ избил мужчину битой и заставлял «вымаливать прощения» на коленях. Все это они снимали на телефон.

У подозреваемого провели обыски, в частности нашли и вышеупомянутую биту.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

СМИ писали, что речь идет о руководителе Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Сергее Луцюке.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они «не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте».

25 июля Зеленский сообщил о «неутешительных результатах» проверки военкоматов.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкоматов, кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — сказал он в своем видеообращении.

