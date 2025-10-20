В НАБУ заявили об обысках СБУ у родственников детектива, который расследовал дело Роттердам+
Среди дел, которые расследовал детективНАБУ, злоупотребления в сфере энергетики Роттердам+ (Фото: www.facebook.com/nabu.gov.ua)
Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Служба безопасности Украины в понедельник, 20 октября, провела обыски у родственников детектива НАБУ, который расследовал ряд дел в сфере энергетики, в частности по Роттердам+.
В НАБУ сообщили, что этот детектив также расследовал злоупотребления на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупки трансформаторов экс-руководителем департамента СБУ, а также незаконное обогащение генерала и экс-руководителя департамента СБУ.
НАБУ добавило, что продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с законом, «обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов».
Дело Роттердам+
По версии следствия, в течение 2016−2019 годов в Украине действовала формула, в которой были заложены дополнительные расходы на транспортировку угля для ТЭС из портов в Роттердаме.
На самом деле такой транспортировки не происходило — поэтому конечные потребители переплачивали, а ДТЭК получал сверхприбыли.
14 марта 2023 года прокуроры САП по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении шести лиц, причастных к внедрению так называемой формулы Роттердам+.
По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016−2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии. Прокурор также заявлял гражданский иск о возмещении убытков, причиненных государству, на эту же сумму.
3 октября во время подготовительного рассмотрения по делу Роттердам+ коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и наложила арест на имущество обвиняемых.
9 октября 2023 года коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела Роттердам+.