Бойцы 108 ТрО попросили о помощи из-за отсутствия ротации более полугода: как отреагировало командование

Бойцы 1-го батальона 108-й отдельной бригады Территориальной обороны заявили, что более полугода находятся на передовой, испытывают нехватку еды, воды и нуждаются в ротации .

В видеообращении, опубликованном в Threads, бойцы говорят, что некоторые из них находятся на позициях на Запорожском направлении от трех до восьми месяцев без ротации, в последние месяцы из-за обрезанной логистики у них трудности с водой и едой. Они рассказали о тяжелом физическом и моральном состоянии и попросили довести до командования, что как можно скорее нуждаются в ротации или выводе с позиций.

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108-й бригада ТРО находится в подчинении 118-й отдельной механизированной бригады 17-го армейского корпуса. Вечером 25 июля в бригаде заявили, что сразу после получения информации взяли под контроль обеспечение бойцов батальона и организовали отправку еды, воды, боеприпасов и топлива. Как сказано в заявлении, для оперативной и безопасной доставки припасов подключили дополнительные экипажи пилотов БпЛА, и ее проводят «непрерывно при первой возможности».

«Мы осознаем, какая нагрузка выпала на личный состав, длительно удерживающий позиции, и понимаем эмоции военнослужащих. Ведь бойцы на переднем крае ежедневно выполняют сверхчеловеческие задания в сверхсложных условиях. Однако главным препятствием для оперативной замены военнослужащих 118-й ОБр ТрО остается сверхсложная дроновая ситуация. Враг в режиме 24/7 держит под огневым контролем пути выдвижения и эвакуации. Поэтому с начала лета уже несколько попыток замены этих военнослужащих не имели успеха», — заявили в 118-й ОМБр.

В бригаде добавили, что командование вместе с высшим военным руководством ищет решения, как заменить бойцов на позициях, не подвергая их жизни неоправданному риску.

«Благодарим сослуживцев за стойкость. Принимаем все необходимые меры для скорейшего урегулирования ситуации», — сказано в заявлении.

В 17-м армейском корпусе также отреагировали на обращение, заявив, что знают о ситуации и принимают меры для ее решения.

«Обращаем внимание на то, что логистика в данном районе крайне затруднена из-за высокой активности средств РЭБ противника. В связи с этим нередки случаи потери дронов, доставляющих продовольствие на позиции. Повторная доставка требует дополнительного времени на изучение зоны действия вражеского РЭБ и прокладку альтернативных маршрутов доставки», — сообщили в корпусе.

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Там заверили, что для доставки продуктов на позиции бойцов привлекают дополнительные экипажи БпЛА, а все службы обеспечения по направлениям постоянно на связи с военнослужащими.

В корпусе добавили, что родным и близким бойцов, находящихся на позиции, передали всю информацию, почему их не смогли поменять раньше, и объяснили факторы риска — в том числе плотное минирование путей подъезда и постоянные удары вражеских FPV-дронов. По словам командования, они пришли к согласию в том, что во время выхода бойцов нужно минимизировать риски, и один из факторов для этого — благоприятная погода.

«В дальнейшем семьи смогут напрямую связываться с заместителями подразделений по психологической поддержке личного состава соответствующей бригады по всем вопросам, касающимся положения их близких, которые в настоящее время еще находятся на позициях», — сказано в сообщении.

27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила в интервью УП о серьезной проблеме с длительным пребыванием бойцов на позициях. Некоторые из них могут жить в блиндажах год и даже дольше, а приказ экс-главнокомандующего ВСУ об ограничении срока пребывания на позициях 15 днями никто не соблюдает.

30 апреля тогдашний главком ВСУ Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой. Согласно документу, командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях сроком до двух месяцев с последующей обязательной ротацией, которая должна быть проведена в течение одного месяца.

В мае в интервью изданию Милитарный Сырский заявил, что у Сил обороны есть возможность организовать три смены военнослужащих для проведения постоянных ротаций каждые два месяца.

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24 июня в Офисе военного омбудсмена заявили, что приказ Сырского об обязательной ротации военных на передовой каждые 60 суток в большинстве случаев выполнить невозможно. Там отметили, что к такому выводу пришли после анализа жалоб, поступающих от военнослужащих.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля.