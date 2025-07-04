Утром в пятницу, 4 июля, Украина атаковала Азовский оптико-механический завод в Ростовской области РФ по меньшей мере 10 дронами. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Как отмечает Defence Blog, на одном из видео атаки видно украинский беспилотник, который похож на ирано-российский дрон Шахед/Герань-2. Однако беспилотник оснащен дополнительными элементами в передней и хвостовой части.

Defence Blog добавляет, что дрон имеет вертикальный хвостовой стабилизатор, который похож на израильский барражирующий боеприпас IAI Harop.

По мнению аналитиков, изменения в конструкции планера свидетельствуют о том, что Украина разработала гибридную конструкцию, направленную на улучшение курсовой устойчивости и контроля во время точечных ударов.

Азовский оптико-механический завод давно находится в санкционных списках США, Канады, Европейского Союза, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины из-за своей роли в снабжении российского оборонного сектора.

Украинские Osint-проекты также уже успели проанализировать этот дрон. Проект КиберБорошно утверждает, что на кадрах можно увидеть новейший украинский дрон FP-1. К этому выводу пришли и авторы канала In Factum, анализирующего, в частности, события на фронте.

В мае 2025 ко Дню пехотинца в Киеве состоялась выставка новейших образцов украинского вооружения, на которой впервые представили ударный дрон FP-1. Проект DeepState сообщал, что FP-1 несет боевую часть весом до 120 кг и летает на расстояние до 1600 км. По имеющимся данным, этот дрон значительно превосходит распространенные в украинском войске БПЛА Лють и Бобер, по меньшей мере, с точки зрения мощи боевой части.

О разработке разных вариантов ударного БПЛА с формой корпуса и расположением систем управления как у иранского Shahed-136 сообщалось еще с 2023 года. Позже стало известно о разработке дрона UAS SETH, получившего в соцсетях название «украинский шахед» благодаря визуальному сходству. Впервые он был показан, без объявления названия, еще в декабре 2024 года во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца. Портал Defense Express весной 2025 года подчеркивал, что от того же шахеда у UAS SETH только внешний вид. В остальном дроны имеют принципиальные отличия, в частности, в возможности применения.

Ранее 4 июля руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко писал, что в Ростовской области дроны атаковали Азовский оптико-механический завод.

Предприятие производит прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для российских танков, броневиков, кораблей и авиации. По словам Коваленко, на этом заводе собирают «глаза» для бронетехники армии страны-агрессора.