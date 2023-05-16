Рекорд среди пилотов. Украинский летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко совершил 300 боевых вылетов 16 мая, 21:55 Ростислав Лазаренко (Фото:Костянтин і Влада Ліберови)

Украинский военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко 13 мая совершил 300-й боевой вылет — это рекорд среди летчиков Воздушных сил. Об этом сообщает Армія.Інформ.

Подполковник Лазаренко одним из первых удостоился Креста боевых заслуг. Он также награжден орденом Богдана Хмельницкого трех ступеней и орденом За мужество III степени. Как пишет издание, он «уверенно приблизился к рекорду легендарного аса [времен Второй мировой войны] Ивана Кожедуба», который совершил 330 боевых вылетов.



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«Если кто-то думает, что этим [300-м боевым вылетом] можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие… Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет», — сказал летчик.

Он рассказал, что некоторые вылеты не хочется вспоминать, но они «приходят во снах с парнями, которых потерял в бою».

«Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать „Я отвернул“, а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой… Или когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны, и только после возвращения понимал, что мой Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит… Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они тоже устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и украинский народ», — добавил Ростислав Лазаренко.

