Рост цен. Как изменилась стоимость жизни за 8 лет и от чего это зависело

Потребительские цены за последние 8 лет выросли более чем вдвое, сообщает Государственная служба статистики Украины. Рост зафиксирован в период с декабря 2010 года до текущего октября. Больше всего подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива. В лидерах повышения цен - алкоголь и табачные изделия. Об этом - в сюжете Радио НВ.

На что выросли цены

Согласно индексу потребительских цен, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали более чем в 5 раз. Эта категория потребления подорожала больше всего. Данные обнародовал Госстат. Примерно на столько же подорожал транспорт.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья обходится более чем в два раза. На таком же уровне поднялись в цене продукты питания и безалкогольные напитки. Одежда и обувь подорожали минимум в 1,5 раза.

Если сравнивать с декабрем 2010 года, среди товаров и услуг больше всего подорожал транспорт, затем здравоохранение. На третьем месте - рестораны и гостиницы. Немного меньше подорожал отдых и культура в целом. Наименее выросли цены на связь.

Снизить налог на добавленную стоимость

Вернуться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания. Такие меры были бы целесообразными по мнению главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Нужно также установить максимальную торговую наценку по аналогии с европейскими странами.

Максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя

По мнению Данилишина, стоит вернуть Государственную ценовую администрацию. Максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары - не выше 30%, на импортные товары - не более 30% от таможенной цены, добавил Данилишин.

Уменьшение налога на добавленную стоимость - это европейская практика, отметил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Благодаря уменьшению НДС цены на продукты могут снизиться на 3%. Впрочем, вернуться к государственному регулированию цен - фактически невозможно, отметил Дорошенко. Возвращаться к государственному регулированию цен - не стоит, сообщил заместитель главы стратегической группы советников при Кабинете Министров Павел Кухта.

Инфляция

Рост цен на товары, который регулирует рынок, в полтора-два раза, - это проявление инфляции, отметил Кухта.

Ранее низкие тарифы, в частности на газ для населения, пытались удержать любой ценой. Сейчас тарифы повысили ближе к рыночным, пояснил эксперт. А государственное регулирование цен содержало в себе коррупционную составляющую, отметил Кухта.

По официальным данным Госстата, инфляция за последние годы больше росла в 2014 и 2015 годах. Тогда этот экономический показатель увеличивался до 40%. Ранее в НБУ сообщили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция была равна почти 9%. Ранее таким был прогноз НБУ относительно годового уровня инфляции. Сейчас Национальный банк повысил оценку инфляции на этот год до более чем 10%.