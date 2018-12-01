Рост пенсий и длинные выходные. Что ждет украинцев в декабре

В декабре немного вырастет прожиточный минимум и будут длинные выходные

С наступлением календарной зимы будут повышены прожиточный минимум, пенсии и алименты, кроме того, возможно подорожание отопления. В декабре также будут длинные выходные в связи с новогодними празниками.

НВ рассказывает о главных изменениях, которые ждут украинцев в следующем месяце.

Рост прожиточного минимума, пенсий и алиментов

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум и связанные с ним социальные выплаты.

Общий прожиточный минимум вырастет на 80 грн - с 1777 до 1853 грн, прожиточный минимум для трудоспособных лиц - тоже на 80 грн - с 1841 грн до 1921 грн.

Прожиточный минимум для детей до шести лет вырастет на 67 грн - с 1559 до 1626 грн, а прожиточный минимум для детей с шести до 18 лет - на 83 грн - с 1944 грн до 2027 грн. На такие же суммы возрастет размер пособий для матерей-одиночек. Минимальный размер алиментов тоже вырастет на 67 грн - с 1559 до 1626 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 62 грн - с 1435 грн до 1497 грн. На эту же сумму вырастет размер минимальной пенсии. Об этом 22 ноября сообщал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Сообщалось также о росте максимальных пенсий на 620 грн - с 14 350 до 14 970 грн.

Рост тарифов на отопление

С 1 декабря в связи с ростом цен на газ может подорожать отопление. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ответ на запрос УНИАНа сообщила, что тариф на отопление из-за подорожания природного газа может возрасти в среднем на 17,1%.

При этом средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности, для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 гривен и таким образом возрастет по сравнению с предыдущей на 161 гривну.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перейдут на зимний график работы, они будут работать с 8:00 до 17:00.

Соответствующее распоряжение командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев подписал 27 ноября, сообщала пресс-служба ООС.

Длинные выходные

В декабре будет 20 рабочих дней и 11 выходных.

25 декабря Украина отпразднует католическое Рождество. Этот праздник признали общегосударственным в прошлом году, что предполагает официальный день отдыха для всей страны. Выходным будет и канун Рождества – 24 декабря (понедельник), однако этот рабочий день переносится на предшествующую ему субботу, 22 декабря.

Аналогичным образом Украина отпразднует и Новый год. Последний рабочий день в этом году, 31 декабря, будет выходным, так как приходится на понедельник, предшествующий официальному выходному – 1 января. Вместо этого украинцы выйдут на работу в субботу, 29 декабря.

НВ