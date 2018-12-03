Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
3 декабря: Гибель цивилизации и президент-зомби
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ

РосСМИ узнали о местонахождении захваченных украинских катеров

Сегодня, 21:45
23
Цей матеріал також доступний українською

Украинский буксир Яны Капу остался на прежнем месте в порту Керчи

Захваченные российскими пограничниками два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь ВМС Украины остаются в порту Керчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, украинские военные корабли были перешвартованы на другую причальную стенку. Третий захваченный корабль - рейдовый буксир Яны Капу - остается на прежнем месте.

Ранее СМИ сообщили, что бронекатера Никополь и Бердянск были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив ВМС Украины Керчь Крым Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 21:09

article_img
Луценко: Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
3323
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2120
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Взрослые люди и крутые тачки
1929
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28829
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25023
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19507
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28829
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25023
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19507

Читайте также

Статьи

Сегодня, 21:15

article_img
На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ
Страны

Сегодня, 20:42

article_img
I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию
Геополитика

Сегодня, 20:26

article_img
Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент