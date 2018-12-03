РосСМИ узнали о местонахождении захваченных украинских катеров Сегодня, 21:45 23 Цей матеріал також доступний українською Украинский буксир Яны Капу остался на прежнем месте в порту Керчи

Захваченные российскими пограничниками два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь ВМС Украины остаются в порту Керчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, украинские военные корабли были перешвартованы на другую причальную стенку. Третий захваченный корабль - рейдовый буксир Яны Капу - остается на прежнем месте.

Ранее СМИ сообщили, что бронекатера Никополь и Бердянск были отбуксированы из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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