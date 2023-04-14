РосСМИ установили личности 20 тысяч ликвидированных россиян 14 апреля, 18:20 Генштаб озвучил количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

СМИ подтвердили ликвидацию 20 451 российского военного, которые были убиты в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает российская служба BBC совместно с изданием Медиазона, ссылаясь на информацию из открытых источников.

«За последние две недели в этот список добавились имена 1820 погибших — и это самый большой показатель за все время войны, даже несмотря на завершение активной фазы российского наступления», — сообщают СМИ.

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По их данным, треть всех потерь, установленных за год, приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

Судя по открытым данным, наибольшие потери несут заключенные, воюющие в районе Бахмута, много потерь и в отрядах мобилизованных.

«Из открытых источников нам известно о смерти 1900 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января. Темпы потерь мобилизованных продолжают увеличиваться», — говорится в сообщении.

По их информации, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 3230 элитных специалистов: солдат и офицеров спецназа, десантников, морпехов, на подготовку которых ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Среди погибших — 134 военных пилота, которые, как сообщают СМИ, являются штучными специалистами, требующими не менее 7 лет сложнейшей подготовки.

Также с начала вторжения известно о гибели 1947 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

СМИ подчеркивают, что их список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России.

По данным Генштаба, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 181 тысячу военных.

По словам министра обороны Алексея Резникова, страна-террорист РФ ежедневно теряет только в Бахмуте до 500 оккупантов убитыми и ранеными.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных.