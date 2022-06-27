Российские пропагандисты распространяют фейк о «перепродаже» Украиной западного оружия 27 июня, 18:17 Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские СМИ распространяют фейк о якобы продаже Украиной поставляемого Западом оружия в арабские страны.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Фейк о перепродаже оружия пропагандисты распространяют по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине.

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Центр противодействия дезинформации отмечает, что подобные заявления распространяются для дискредитации украинских защитников и срыва поставок оружия в Украину. Отмечается, что никаких доказательств своим словам, фото- или видеофиксацию российские пропагандисты не предоставляют.

В ЦПД подчеркивают, что количество фейковых заявлений от прокремлевских СМИ растет вместе с количеством оружия и тяжелой техники, поступающим в Украину от стран-партнеров.

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