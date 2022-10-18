«Это угроза всему человечеству». Россию и похожие страны необходимо разоружать — Данилов 18 октября, 16:44 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россию и некоторые другие страны необходимо разоружать, потому что они угрожают всему человечеству.

В интервью ERR он также подчеркнул, что если же РФ примет решение об использовании тактического ядерного оружия, число стран, имеющих так называемую «грязную бомбу», резко возрастет.

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«Мы считаем, что если Россия примет решение об использовании тактического ядерного оружия, то все страны должны будут вести себя так, как считают нужным. Но при этом число стран, имеющих так называемую „грязную бомбу“ увеличится в геометрической прогрессии. Это недопустимо» , — заявил Данилов.

Он добавил, что даже страны, выразившие нейтральную позицию по войне России против Украины, могут стать объектами угроз со стороны России, именно поэтому РФ и «такие страны как Россия» необходимо разоружить.

«На это должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в данной войне нейтралитет. Они должны понять, чем это может закончиться, потому что если Путин станет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени. Я считаю, что такие страны как Россия и некоторые другие необходимо разоружать, они не имеют права владеть ядерным оружием, потому что это угроза всему человечеству», — добавил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что Путин изменил свою стратегию и тактику, в частности, Путин «воюет с гражданским населением, но не с нашими военными».

«У него сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну. Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю — никакие его „страшилки“ нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов», — резюмировал секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что Белый дом не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие против Украины, несмотря на ядерные учения российской армии.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.