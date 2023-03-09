Возле Прилук сбили российскую ракету: в ОК Север показали фото обломков 9 марта, 12:09 Российскую ракету сбили в районе Прилук (Фото:t.me/ok_pivnich1)

В четверг, 9 марта, во время массированной атаки РФ Силы обороны Украины сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области.

Фото обломков сбитой ракеты показало оперативное командование Север в Telegram.

Также в командовании показали фото сбитого дрона Shahed. Его уничтожили в Сумской области.

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В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Есть попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях — отключения света.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.

