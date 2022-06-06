В небе над Полтавской областью сбили российскую ракету

6 июня, 09:00
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Вражеская ракета не долетела до цели (Фото:Воздушное командование Восток)

Вражеская ракета не долетела до цели (Фото:Воздушное командование Восток)

В небе над Полтавской областью украинские силы сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

Он также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Утром 5 июня на Левом берегу Киева раздались взрывы. Россия впервые с конца апреля атаковала столицу ракетами. Как стало известно, РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ).

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/fBXdxUBEwyE

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Полтавская область Ракеты Ракета Война России против Украины

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