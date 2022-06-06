В небе над Полтавской областью сбили российскую ракету
Вражеская ракета не долетела до цели (Фото:Воздушное командование Восток)
В небе над Полтавской областью украинские силы сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
Он также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Утром 5 июня на Левом берегу Киева раздались взрывы. Россия впервые с конца апреля атаковала столицу ракетами. Как стало известно, РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ).
В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.