Над Одесской областью сбили вражескую ракету, запущенную с самолета Ту-22 29 июня, 15:00 Российскую ракету сбили над Одесской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 29 июня, в небе над Одесской областью сбили российскую ракету Х-22.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

«По Одесской области вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной с самолета Ту-22 по направлению к Черному морю. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

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