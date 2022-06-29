Над Одесской областью сбили вражескую ракету, запущенную с самолета Ту-22

29 июня, 15:00
Российскую ракету сбили над Одесской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российскую ракету сбили над Одесской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 29 июня, в небе над Одесской областью сбили российскую ракету Х-22.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

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«По Одесской области вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной с самолета Ту-22 по направлению к Черному морю. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

https://www.youtube.com/embed/uZy3DKxYM4A
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область ПВО Ракета Война России против Украины

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