В Черновицкой области на дне водохранилища нашли российскую ракету — видео

8 июля, 11:23
Остатки российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Остатки российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Черновицкой области на дне Днестровского водохранилища нашли российскую ракету.

Об этом в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

«На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету. На месте работают специалисты», — написал Осачук.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Водохранилище Ракета Черновицкая область Война России против Украины

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