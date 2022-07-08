В Черновицкой области на дне водохранилища нашли российскую ракету — видео 8 июля, 11:23 Остатки российской ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Черновицкой области на дне Днестровского водохранилища нашли российскую ракету.



Об этом в Telegram сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

«На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету. На месте работают специалисты», — написал Осачук.

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