Над Николаевской областью сбили российскую ракету Х-59 22 декабря, 09:56 Российскую ракету ликвидировали силы украинской ПВО (Фото:Повітряне командування Південь/Facebook)

В ночь на четверг, 22 декабря, в небе над Николаевской областью сбили российскую ракету Х-59.

Как сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, ракету удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг.

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Управляемая авиационная ракета класса «воздух-земля» Х-59МК2 была выпущена российским истребителем Су-35 с Черного моря.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В разговорах с мировыми лидерами Зеленский призывает предоставить Украине больше эффективных систем ПВО для отражения массированных ракетных атак РФ на украинские города.





