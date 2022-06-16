Украинские военные уничтожили вражескую ДРГ в Донецкой области

16 июня, 08:11
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В Донецкой области военные обнаружили и уничтожили российскую ДРГ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Донецкой области военные обнаружили и уничтожили российскую ДРГ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На одном из направлений в Донецкой области украинские военные уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщает Генштаб.

«На направлении Егоровка — Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника», — говорится в утренней сводке.

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Также на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты оказывают систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На Южнобугском и Таврическом направлениях армия РФ сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Диверсионная группа Война России против Украины ДРГ

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