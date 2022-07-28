Армия РФ, в общем-то, слаба. Почему блицкриг был единственной надеждой Кремля, и она умерла вместе с 40 тыс. солдат, — военный эксперт 28 июля, 16:58 Эксклюзив НВ Русский дефицит: У армии оккупантов не хватает обычной пехоты (Фото:REUTERS)

ВСУ и собственные проблемы обрекают российскую армию на провал, уверен Юрий Федоров, специалист в области проблем международной безопасности.



За последний месяц войны положение на фронте относительно стабилизировалось. Однако российское военное командование не оставило попыток перейти в наступление на отдельных участках тысячекилометрового фронта.

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Почему армии РФ не удается совершить прорыв и как на это влияет российская тактика ведения боя, — об этом НВ рассказывает Юрий Федоров, бывший сотрудник британского Королевского института международных отношений, специалист в области проблем международной безопасности, в том контроля над ядерными вооружениями.

Сейчас Федоров проживает в Чехии и сотрудничает с Радио Свобода, а также с чешским правительством.

— Пошел шестой месяц войны. Что сейчас происходит на фронте?

— Прежде всего, Россия потерпела политическое поражение. Цели войны, которые были сформулированы Кремлем перед началом вторжения, а именно, капитуляция Украины, разрушение ее государственности, превращение в российский протекторат либо включение в некое союзное государство, не были достигнуты, да и не могли быть достигнуты.

К концу марта Москва выдвинула новую цель, которую пытается достичь до сих пор, — частичная оккупация Украины, ее демилитаризация, то есть ограничение на вооруженные силы, обязательство о нейтральном статусе и некоторые другие. Трудно сказать, на какие именно районы распространяются амбиции российских властей. Возможно, это — территории, которые оккупированы в настоящее время. Или более амбициозные стремления, в том числе и Николаевская, Одесская, Харьковская области. Но ситуация на фронтах свидетельствует: достижения этих целей невозможны.

— Пятая часть подтвержденных потерь российской армии — это офицеры. Система управления там построена таким образом, чтобы офицеры, высшие чины находились ближе к фронту из-за плохой управляемости войск. Может ли армия РФ на данный момент перестроиться?

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