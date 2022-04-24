В Украине сообщили о подозрении российскому пилоту Су-34 Красноярцеву, убившему мирного украинца 24 апреля, 11:37 Цей матеріал також доступний українською Александр Красноярцев (Фото:Коллаж НВ)

Российскому пилоту Су-34 Александру Красноярцеву, участвовавшему в войне против Украины, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что на майора Красноярцева, который проходит службу в военной части РФ 86789 в должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки — старшего летчика, командование возложило обязанности по совершению авиационных бомбардировок объектов, которые заведомо не являются военными целями.

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Осознавая тяжкие последствия в виде гибели и ранения гражданских лиц, пилот согласился выполнять задание. При этом он был ознакомлен с нормами международного гуманитарного права, в частности положениями Женевских конвенций, действовал умышленно, по предварительному сговору группы лиц, осознавая явную преступность собственных действий и учитывая возможность гибели гражданского населения.

Как отмечено в подозрении, российский военнослужащий 5 марта совершил боевой вылет на многоцелевом истребителе Су-З4 ВС РФ с военного аэродрома, расположенного вблизи поселка Сеща Брянской области России, в воздушное пространство Украины, в направлении Чернигова. Его целью была бомбардировка авиационными бомбами населенных пунктов и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

5 марта примерно в 11:30 его самолет сбили украинские военные. Красноярцев и другой пилот самолета катапультировались.

После приземления во двор жилого дома в Чернигове Красноярцев пытался избежать своего обнаружения и задержания подразделениями ВСУ, а также дальнейшего попадания в плен.

Там российского пилота заметил местный житель Виталий Сергиенко. Красноярцев умышленно совершил в него выстрел из пистолета Макарова. От полученных телесных повреждений украинец скончался на месте.

В дальнейшем Красноярцев был взят в плен подразделениями Вооруженных Сил Украины, чем была прекращена его преступная деятельность.

«Таким образом, в связи с совершением указанных умышленных противоправных действий Красноярцев обоснованно подозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, совмещенном с умышленным убийством, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины», — говорится в тексте подозрения.



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