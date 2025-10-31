Причастен к пыткам гражданских. Украина впервые передала российского военнопленного Литве

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская сторона передала российского военнопленного другому государству для уголовного преследования за военные преступления . Одной из его жертв стал гражданин Литвы.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и Национальная полиция.

Отмечается, что 30 октября Виленский окружной суд принял решение о трехмесячном аресте подозреваемого российского военного по запросу прокуратуры Литвы. Речь идет о старшем матросе военной полиции армии РФ, которого захватили на Запорожском направлении, вблизи села Роботино.

Реклама

Фото: Полиция

По данным следствия, он причастен к незаконному содержанию, пыткам и жестокому обращению с гражданскими и военнопленными. Вместе с другими россиянами он применял электрические шокеры, удерживал людей в металлических сейфах, душил и совершал другие формы пыток на территории местного аэродрома.

Одной из его жертв был литовец, который находился в Мелитополе с частной целью и не имел никакого отношения к военным действиям. В Литве российскому военному предъявили обвинения в военных преступлениях, пытках, незаконном лишении свободы и нарушении Женевских конвенций. Ему грозит пожизненное заключение.

Генпрокурор Руслан Кравченко назвал это «историческим и важным прецедентом для международной правовой системы».

«Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится», — отметил Кравченко.