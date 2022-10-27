«Пошел в город за самогонкой». Российского оккупанта взяли в плен боевики «ДНР» и требовали выкуп у его родственников — перехват ГУР 27 октября, 17:45 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал, что другого оккупанта арестовали боевики террористической организации «ДНР» и требовали от его родственников деньги за освобождение, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Да…там такая история вообще… Пошел в город, короче, за самогонкой… свои же эти… коменданты по башке долбанули ему… вот… и в подвале закрыли. Матери фотографии отослали, ну не матери, а теще и жене… связали его и требовали денег, типа он в плену, — рассказывает оккупант.

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По его словам, потом этого военного « выбили через начальство».

ГУР публиковало перехват разговора, в котором российский военный ищет возможность отказаться идти в наступление в Донецкой области, в частности он хотел оформиться опекуном матери.