Российского актера Добронравова исключили из «черного списка» Минкульта, в ведомстве назвали причину 14 июня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Квартал 95 Добронравов поддерживал аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров Квартал 95

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из «черного списка» лиц, которые угрожают национальной безопасности.

В обновленном списке отсутствует его фамилия.

Глава пресс-службы Минкульта Юлия Даценко пояснила, что актера исключили из списка из-за решения Окружного админсуда Киева, пишет Укринформ.

«Конкретно в отношении российского актера Федора Добронравова Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и учитывая это решение отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины», — пояснила она.

Даценко добавила, что Минкульт включает или исключает из «черного списка» исключительно на основании решений, определенных законом.

«Оно получает письмо от компетентных органов, к примеру Службы безопасности Украины, и вносит в список или удаляет из него фамилии людей из сферы культуры», — резюмировала она.

Напомним, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала Сваты, в котором играет российский актер Федор Добронравов.



В свою очередь СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на три года за публичную поддержку оккупации Россией Крыма и незаконное посещение полуострова.

В марте текущего года Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, отменив соответствующее постановление спецслужбы.