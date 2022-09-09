Ударная авиация уничтожает ПВО оккупантов ракетами HARM — Воздушные силы

9 сентября, 20:47
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Защитники Украины используют ракеты HARM на истребителях МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Защитники Украины используют ракеты HARM на истребителях МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Активно участвует в поддержки украинских сил во время контрнаступления. ПРО оккупантов уничтожается с помощью американских противорадиолокационных ракет HARM.

Об этом сообщил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Авиация активно участвует в поддержке наших наземных войск. Наносит удары по наземным целям, наносит удары по средствам ПВО противника американскими ракетами HARM», — сказал он.

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Игнат добавил, что американские ракеты помогают ударной авиации Украины, штурмовикам Су-25 и бомбардировщикам Су-24М, которые сбрасывают «тонны боеприпасов на головы оккупантов».

«При поддержке артиллерии, других сил и средств Сухопутные войска могут увереннее себя чувствовать, продвигаясь на направлениях, где сейчас идут освободительные бои за нашу землю», — сообщил спикер.

Игнат напомнил, что за последние несколько дней ВСУ уничтожили вражеские ЗРК Тор, С-300, Бук-1, Бук-2 и т. д.

О передаче данных ракет ВСУ стало известно 9 августа. Они также входят в пакет военной помощи на $ 675 млн, о котором США объявили 8 сентября.

Игнат подтверждал, что защитники Украины используют ракеты HARM на истребителях МиГ-29.

https://www.youtube.com/embed/L7J8pc3S8LY
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Авиация Российская агрессия Ракеты ПВО

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