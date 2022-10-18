Российское противодронное ружье оказалась бесполезным куском пластика — видео 18 октября, 16:26 Поняв, что «глушилка» не работает, ее оператор сразу же сбежал (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Эффективность российских систем подавления дронов оказалась настолько низкой, что украинские военные во время выполнения задач их просто игнорируют.

Об этом свидетельствует видео 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, опубликованное на ее странице в Facebook во вторник, 18 октября.

Видео дня

Как видно на обнародованных кадрах, несмотря на все попытки российского военного приземлить украинский беспилотник с помощью противодронного ружья, ВСУ беспрепятственно сбросили на позиции оккупантов фугас, в результате чего как минимум один из захватчиков получил ранение.

Сам же оператор «глушилки», поняв, что в руках у него не более, чем бесполезный кусок пластика, предпочел сбежать, бросив своих сослуживцев.

Ранее стало известно, что из-за санкций Запада, ограничивающих поставки в РФ технологий двойного назначения, российская оборонка начала использовать в военной технике чипы из холодильников, а беспилотники закупает у Ирана.