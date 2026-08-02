Анализ ISW. Весенне-летнее наступление не принесло оккупантам никаких значимых результатов: в прошлом году они захватили в четыре раза больше территорий

Темпы продвижения российских войск в Украине остаются низкими спустя два с половиной месяца после начала весенне-летнего наступления, которое так и не принесло никаких значимых результатов.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 1 августа, в июле оккупанты продвинулись на 37,85 квадратного километра, то есть в среднем на 1,22 квадратного километра в день.

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В отчете отмечается, что темпы ежемесячного продвижения российских войск существенно не менялись в период с февраля 2026 года до начала весенне-летнего наступления в середине марта 2026 года. Однако аналитики указывают, что в июле российские войска продвинулись на территорию площадью примерно 121,56 квадратного километра, что превышает показатели предыдущих месяцев.

В то же время темпы российского продвижения в июле 2026 года составляют лишь незначительную часть показателей июля 2025 года, когда россияне захватили 455,74 кв. км территории. В июле 2026 года российские силы активизировали попытки проникновения в Константиновку Донецкой области, однако эти действия не привели ни к захвату города, ни к достижению каких-либо оперативно значимых целей, отмечают аналитики.

По их словам, темпы ежемесячного продвижения российских войск в 2026 году остаются значительно ниже, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время украинские контратаки, кампания ударов по целям в глубине российского тыла и преимущество Украины в применении беспилотников продолжают сдерживать темпы российского наступления и ограничивать возможности РФ использовать бронетехнику. В июле 2026 года российские войска предприняли несколько механизированных штурмов на отдельных участках фронта, однако эти атаки не принесли существенных результатов.

Инфографика: ISW

За последние несколько лет Кремль адаптировал российскую армию к ведению позиционной войны, а не маневренных боевых действий, говорится в отчете ISW. В то же время украинские силы, адаптировавшись к условиям на поле боя, в 2026 году сдерживают темпы российского продвижения значительно эффективнее, чем в предыдущие годы.

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На данный момент нет никаких признаков того, что российские войска смогут существенно ускорить темпы своего продвижения или возобновить маневренный характер действий на поле боя, — к такому выводу пришли эксперты.

Ранее ISW сообщал, что российское военное командование вводит Кремль в заблуждение относительно масштабов «успехов» оккупационной армии на севере Украины, чтобы подкрепить нарратив об активном наступлении войск РФ по всей линии фронта. Силы обороны Украины, по данным ISW, проводят контрнаступление в некоторых северных районах, что противоречит российской версии о беспрепятственном продвижении по всей линии фронта. Аналитики сообщали, что украинские военные освободили Отрадное Харьковской области, а также что Силы обороны провели механизированный штурм к северо-востоку от села Хатнее.