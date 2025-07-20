Артиллеристы 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр отдыхают на позиции на передовой вблизи Константиновки. Июль 2025 года. (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта, сообщает CNN .

Основатель БФ Закриймо небо України, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко соглашается, что это может произойти, и призывает готовиться к «очень непростым» временам.

Реклама

Подробнее об усиленном российском наступлении он рассказал в эфире Radio NV.

Игорь Романенко бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

На мой взгляд, оценка должна формироваться на том, каким образом и когда заводятся ресурсы на фронт.

К сожалению, Вооруженные Силы Российской Федерации с конца 2023 года имеют стратегическую инициативу. И с тех пор на текущее время они продвигаются, захватывая наши территории — медленно, тактического уровня, но это происходит.

В кампании 2025 года, на мой взгляд, заканчивается первый этап, весенне-летний, когда враг использовал ресурсы, которые они собрали на конец прошлого года и за зиму, по текущее время. И обеспечиваются те действия, те продвижения, которые мы видим уже полгода. Это одна история.