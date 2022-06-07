Наступление войск РФ на попаснянском направлении застопорилось — британская разведка 7 июня, 09:49 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ не сумели должным образом развить успех после захвата Изюма (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты не сумели должным образом развить успех после захвата Изюма Харьковской области.

Об этом сообщили в разведке Великобритании, ежедневно отслеживающей ход боевых действий в Украине.

«В минувшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план России, вероятно, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга. Россия добилась успехов на южном, Попасненском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось за последнюю неделю», — говорится в сводке от 7 июня.

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В то же время артиллерийских обстрелах в районе Изюма могут свидетельствовать о том, что ВС РФ готовятся предпринять новые усилия на северном направлении.

«России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью», — добавили в британской разведке.

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