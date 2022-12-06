Какие уязвимости проявила армия РФ и зачем Кремль разделил украинцев на четыре «сорта»: семь выводов о войне из аналитического отчета RUSI 6 декабря, 15:25 Сюжет Украинские военные ведут огонь по позициям армии РФ в Донецкой области, ноябрь 2022 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Об этом идет речь в новом аналитическом исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Доклад называется Предварительные уроки конвенциональных боевых действий, извлеченные из вторжения России в Украину: февраль — июль 2022 г. Среди его соавторов — не только британские специалисты, но и украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский, бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины.



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Авторы 69-страничного исследования подчеркивают, что вторжение РФ в Украину дало «беспрецедентную возможность» оценить реальный военный потенциал России, а также роль ряда современных вооружений на поле боя (включая бронированную технику, противотанковые средства, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авиацию и БПЛА — об эффективности которых в этой войне среди экспертов длятся горячие дискуссии).

«В современной войне нет убежища. Противник может нанести удар на всю оперативную глубину [далеко за линией фронта]» — озвучивают аналитики RUSI один из главных своих выводов. Поэтому уроки, извлеченные из первых шести месяцев войны, они считают «жизненно важными» по двум причинам:

для Украины, если она будет и далее получать соответствующую военную поддержку от своих международных партнеров;



для членов НАТО, если они хотят быть способными сдержать военную агрессию в будущем.



Автора доклада также подчеркивают, что ограничились в своем анализе первыми месяцами войны (до июля 2022 года), поскольку провал изначальной российской «теории победы» и ее вынужденная переориентация на бои за Донбасс уже являются частью истории. В то время как текущие контрнаступательные операции Украины, ее противодействие волне мобилизации в РФ и кампании российских ударов по инфраструктуре все еще требуют тишины и неразглашения.



Для подготовки отчета были использованы в том числе и оперативные данные Генерального штаба ВСУ, предоставленные авторам. И хотя значительная их часть все еще не может быть обнародована, аналитики RUSI использовали такие данные для подтверждения своих выводов. К примеру, они получили представление о потерях ВСУ, чтобы оценить эффективность той или иной тактики, однако не раскрывают эти сведения. Также использованы данные, собранные «с помощью методов и источников, которые являются конфиденциальными».

Этот отчет состоит из пяти глав, в которых излагаются такие аспекты:



план вторжения России ( его части содержались в копиях приказов, отданных ряду российских подразделений, попавших в распоряжение ВСУ);



его части содержались в копиях приказов, отданных ряду российских подразделений, попавших в распоряжение ВСУ); исходные возможности Украины в начале войны ( в том числе контраст между реальными возможностями ВСУ и их публичными оценками, зачастую неполными — так, сдержать первый натиск Украине помогли не западные переносные ПТУР/ПЗРК, а мощный стартовый потенциал собственной армии: перевес артиллерии РФ в начале конфликта был не столь существенным, как позже, с преимуществом чуть более 2:1, или 2433 ствольных артсистемы против 1176 у ВСУ; и 3547 реактивных системы залпового огня против 1680 у ВСУ).



в том числе контраст между реальными возможностями ВСУ и их публичными оценками, зачастую неполными — так, сдержать первый натиск Украине помогли не западные переносные ПТУР/ПЗРК, а мощный стартовый потенциал собственной армии: перевес артиллерии РФ в начале конфликта был не столь существенным, как позже, с преимуществом чуть более 2:1, или 2433 ствольных артсистемы против 1176 у ВСУ; и 3547 реактивных системы залпового огня против 1680 у ВСУ). ход первых трех фаз вторжения, с 24 февраля по начало июля 2022 года;

оценки вооруженных сил России ( попытка выявить ее более широкие структурные проблемы — и факторы, по которым можно будет судить об улучшении /ухудшении боеспособности РФ);

попытка выявить ее более широкие структурные проблемы — и факторы, по которым можно будет судить об улучшении /ухудшении боеспособности РФ); краткое изложение соответствующих уроков войны РФ против Украины для британской армии.

Отчет RUSI предназначен прежде всего для военных специалистов, однако НВ собрал из него ряд выводов, которые заслуживают внимания более широкой украинской аудитории.

1

Важным фактором вторжения была уверенность Кремля в неспособности Запада быстро помочь Украине

«Уверенность Кремля в том, что он может вторгнуться в Украину без значительного международного вмешательства была важной причиной для того, чтобы развязать полномасштабное вторжение», — пишут аналитики RUSI. Такой вывод они озвучивают, анализируя первый этап развертывания российских войск на границе с Украиной весной 2021 года. Этим шагом Кремль преследовал три цели:

оказать давление на западные правительства, заставив их возобновить участие в переговорах о Минских соглашениях и побудить Киев пойти на уступки;

заранее разместить военную технику вокруг Украины, что позволило бы более оперативно нарастить силы, когда придет время для вторжения;

оценить реакцию международных партнеров Украины.

Фактически Москва добилась двух последних целей, констатируют авторы отчета. Партнеры Украины тогда не сочли угрозу достаточно серьезной — поскольку западные разведки верно оценили, что на тот момент РФ была еще не готова к вторжению (и информационно, и в плане наличия ударной группировки). Однако для Кремля это стало сигналом, что РФ сможет перебросить дополнительные войска быстрее, чем партнеры Украины могли бы доставить вспомогательные средства для ВСУ. И если такая переброска войск все же заставила бы международных союзников Украины отреагировать, «они сделали бы это слишком поздно», рассказывают эксперты RUSI об оценках Кремля (с учетом того, что Москва планировала быстрое вторжение).

2 Перед вторжением спецслужбы РФ разделили украинцев на четыре категории, одна из них подлежала « ликвидации»

Стратегической целью вторжения РФ было подчинение Украины и ее государственности. Кремль рассчитывал, что уже через десять дней после начала полномасштабной войны за армией РФ останутся только «вспомогательные функции», тогда как на российские спецслужбы ляжет ответственность за создание оккупационных администраций на захваченных территориях Украины. Эти действия «имели решающее значение для российской теории победы в операции», поэтому планы для спецслужб пытались проработать максимально детально, поясняет RUSI.



К примеру, российская контрразведка составила списки, согласно которым украинцев разделяли на четыре категории:

те, кто подлежит физической ликвидации;

те, кого необходимо будет подавить либо запугать;

предположительно нейтральные лица, которых можно склонить к сотрудничеству;

те, кто готов сотрудничать ( потенциальные коллаборанты).

Чтобы справиться с тем, кто оказался в «топовой» категории, ФСБ заранее организовала учения для подразделений Воздушно-десантных войск России (ВДВ) — их натаскивали на выполнение задач в духе «захвати или убей». Причем целью захвата во многих случаях было бы предание «суду» с последующей казнью украинцев, участвовавших в Революции Достоинства 2014 года.

Существовали и первоначальные списки лиц второй категории, хотя впоследствии РФ надеялась их расширить: проверяя население Украины путем поквартирных обысков и используя фильтрационные лагеря для создания «досье» на подавляющее число жителей оккупированных территорий Украины.

Фильтрацию планировалось использовать как для запугивания людей, так и для того, чтобы определить, нужно ли их переселять в Россию, а также чтобы отслеживать и подавлять сети сопротивления. Кроме того, предполагалось, что со временем РФ отправит учителей и других чиновников, чтобы те занялись «перевоспитанием» украинцев.

В целом военное вторжение должно было продлиться 10 дней, а полностью обеспечить себе аннексию территорий Украины Москва рассчитывала к августу 2022 года.

3 «Энергетический» шантаж жителей Украины Россия планировала изначально. Он сочетался с планом тотального захвата власти

По сравнению с кампанией ракетных ударов по энергообъектам Украины, которую РФ ведет с октября, перед вторжением иной была лишь предполагаемая форма такого шантажа.

Россия надеялась быстро взять под контроль своей армии все украинские АЭС, которые обеспечивают 60% генерации электроэнергии в Украине. Кроме того, оккупанты планировали установить тотальный контроль над властью в Украине:

на региональном уровне — принудить к сотрудничеству губернаторов и местные власти;

на национальном уровне — убить представителей исполнительной власти и захватить парламент, а также сформировать в нем на базе пророссийских сил фракцию Движение за мир, принудив остальных депутатов ее поддерживать.

В Кремле надеялись, что силами этого марионеточного Движения за мир смогут на парламентском уровне запретить сопротивление в Украине (якобы «во имя сохранения мира). «Регионы, оказывающие сопротивление, могли бы быть впоследствии отрезаны от электричества, водоснабжения и финансирования Нацбанком, следуя предложениям этого парламентского образования [искусственного пророссийского «Движения за мир» в Раде]», — поясняют аналитики RUSI.

4

Провал вторжения не был предопределен: севернее Киева силы РФ превосходили ВСУ в 12 раз

Отчет RUSI раскрывает ряд важных фактов, которые демонстрируют, насколько Украине было непросто выстоять и разрушить планы РФ в первые недели войны — в том числе благодаря стойкости украинской армии, своевременным шагам командования ВСУ и массовой готовности населения сопротивляться.



Среди таких фактов:



В первые дни большой войны Россия достигла преимущества сил 12:1 севернее Киева, стремясь быстро захватить столицу ( перед вторжением РФ пыталась ввести Украину в заблуждение и заставить ВСУ сосредоточить основные силы на востоке).



стремясь быстро захватить столицу перед вторжением РФ пыталась ввести Украину в заблуждение и заставить ВСУ сосредоточить основные силы на востоке). Командование ВСУ действительно долгое время полагало, что главным направлением удара РФ станет Донбасс с целью уничтожить украинскую группировку в зоне ООС . Украинская разведка считала, что РФ скопила недостаточно сил на севере для захвата Киева и это может быть лишь отвлекающий маневром ( от удара с востока). К тому же местность на севере Украины крайне неблагоприятна для крупного наступления, а перехват разговоров солдат РФ на гомельском направлении подтверждал, что личный состав российской армии в Беларуси не был готов к полномасштабным боевым действиям и не верил, что идет на войну. Когда же из подготовки РФ в последние трое суток перед вторжением командованию ВСУ стало очевидно, что основное наступление развернется именно с севера, за семь часов до вторжения был отдан приказ о передислокации украинских войск. В результате многие подразделения ВСУ к началу вторжения не успели достичь предписанных им оборонительных позиций, особенно на северном направлении.



. Украинская разведка считала, что РФ скопила недостаточно сил на севере для захвата Киева и это может быть лишь отвлекающий маневром от удара с востока). К тому же местность на севере Украины крайне неблагоприятна для крупного наступления, а перехват разговоров солдат РФ на гомельском направлении подтверждал, что личный состав российской армии в Беларуси не был готов к полномасштабным боевым действиям и не верил, что идет на войну. Когда же из подготовки РФ в последние трое суток перед вторжением командованию ВСУ стало очевидно, что основное наступление развернется именно с севера, за семь часов до вторжения был отдан приказ о передислокации украинских войск. В результате многие подразделения ВСУ к началу вторжения не успели достичь предписанных им оборонительных позиций, особенно на северном направлении. За первые 48 часов вторжения РФ сумела ударить по 75% стационарным объектам украинской системы ПВО ( хотя в целом Украине удалось избежать катастрофичности последствий первого удара, рассредоточив свои арсеналы, авиацию и средства ПВО — так, за те же 48 часов было поражено лишь 10% мобильных средств ПВО).

В итоге, констатируют аналитики RUSI, важным фактором провала начальной фазы российского вторжения стал любопытный парадокс. Армии РФ удалось достичь эффекта неожиданности и поначалу завладеть инициативой на оперативном уровне, однако на тактическом уровне российские солдаты и подразделения были не готовы к тому, что им приказали делать — и к такой войне в целом. Тогда как ВСУ, отчасти застигнутые врасплох размахом вторжения на оперативном уровне, тактически опирались на подразделения и военнослужащих, которые восемь лет психологически и практически готовились к боям с таким противником. Взаимодействие между этими переменными в итоге во многом определило исход первых 72 часов боев, констатируют авторы отчета.

5 Жизнь дронов в этой войне предельно коротка: максимально полезными оказались простые и недорогие БПЛА

Авторы отчета развеивают ряд стереотипов об эффекте беспилотников в войне России против РФ, поясняя, почему знаменитые Байрактары используются нечасто.

Аналитики RUSI напоминают, что потребность обеих армий в БПЛА возросла начиная с того момента, когда РФ сконцентрировала усилия на захвате Донбасса. Поскольку с тех пор в боях преобладали артиллерийские дуэли, важность быстрого обнаружения целей намного выросла, поэтому обе стороны активно использовали беспилотники.

Такие БПЛА варьировались от коммерческих и адаптированных для военных нужд квадрокоптеров до разведывательных беспилотников с неподвижным крылом (украинский Скиф и российский Орлан-10). Эти два типа, констатируют аналитики RUSІ, и стали самыми ценными, поскольку могли летать на средней высоте и являются слишком дешевыми, чтобы быть достаточно важными целями для расхода средств ПВО. В то же время они могут обеспечивать обширную визуализацию, позволяя быстро наводить ответный огонь.

Обе стороны также использовали крупные средневысотные БПЛА большей продолжительности полета (украинские Bayraktar TB2 и российские Орионы). Однако этих платформ было меньше, а сами они более уязвимы, поэтому такие БПЛА используют только при прочих благоприятных условиях.

Несмотря на важность БПЛА, уровень их потерь за первые полгода войны был чрезвычайно высок для обеих армий. Из всех беспилотников, использовавшихся ВСУ до июля 2022 года, были уничтожены около 90%. Средняя продолжительность жизни квадрокоптера составила около трех вылетов, тогда как БПЛА с неподвижным крылом «переживают» в среднем шесть полетов. В целом лишь около трети миссий, которые возлагались на беспилотники, были успешными. И хотя особо полезными для армии РФ оказались беспилотники Орлан-10 (при дешевизне платформы обладает высокими характеристиками), даже россияне впоследствии обнаружили, что у них недостаточно этих платформ, чтобы восполнять огромные потери подобной техники во время интенсивных боев за Донбасс.

6

На Донбассе ВСУ перешли к менее удобной тактике обороны, чтобы уберечь гражданское население от зверств РФ

После того, как уход российских войск из-под Киева и из северных областей Украины впервые обнаружил масштаб зверств армии РФ в оккупированных городах, ВСУ пришлось отказаться от принципа маневренной обороны. Именно его использовали украинские силы, защищая столицу и север Украины в начале войны. Такая оборона является наиболее эффективной с военной точки зрения в случае неравных сил: когда обороняющаяся сторона выманивает и растягивает линии врага, даже ценой временной потери территорий, чтобы затем нанести удар, отрезать противника и максимизировать его потери.

Однако, как подчеркивают аналитики RUSI, раскрытие масштабных военных преступлений, совершенных российскими войсками на подступах к Киеву, «создало политический климат, в котором сдача территорий, а особенно населенных пунктов, стала неприемлемой». Уже на Донбассе ВСУ перешли к иному виду обороны: демонстрируя, что украинская армия будет удерживать позиции так долго, как это только возможно. Такой выбор стал еще и важным фактором укрепления боевого духа украинской армии, констатируют авторы отчета. И хотя с чисто военной точки зрения выбор этого вида обороны мог быть неоптимальным, он лишь подчеркнул одну из сильных сторон Украины. «Это не означает, что политические решения губительным образом повлияли на принятие военных решений. Наоборот, одной из сильных сторон украинского государства является сохранение здорового дискурса между гражданскими и военными, а также способность уравновешивать эти критические важные факторы», — пишут аналитики Института.

7

Война выявила пять главных уязвимостей российской армии, повлиявших на ее провалы

В армии РФ царит строгая иерархия между родами войск, а военные в целом подчиняются спецслужбам. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы (ВКС) России, как правило, подчинены нуждам и задачам Сухопутных сил. Так, хотя РФ располагает возможностями нескольких воздушных командных пунктов (включая самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А50-М), координация действий авиации обычно подчинена командным пунктам различных округов Сухопутных войск, а не ВКС. Эти задачи зачастую привязаны к наземному продвижению армии — что в итоге, возможно, помешало российской авиации добиться контроля в воздухе, если бы она действовала более свободно, полагают аналитики RUSI. Аналогично основные задачи ВМФ в начале войны также заключались в поддержке наземных операций (включая планы по высадке десанта либо предоставления ударных платформ для поддержки Сухопутных войск, перемещающихся вдоль южного побережья Украины). Хотя роль такой иерархии трудно измерить, она безусловно стала одной из причин невысокой эффективности затопленного крейсера Москва, чей радар был даже отключен при ударе. Если бы армия РФ хотела добиться большей эффективности своих ВКС и ВМФ, то для этого, вероятно, требовалась бы большая автономия в планировании задач этих родов войск, направленных на достижение общих целей, а не подчиненных логике наземных операций, заключают аналитики RUSI.

Война против Украины доказала неэффективность российских БТГ (батальонных тактических групп). Если армия СССР полагалась на полки, дивизии и общевойсковые армии, которым подчинялись отдельные бригады, то Россия последни десять лет пыталась перейти к концепции войны с помощью БТГ. Это означало, что армия во многом опирается на смешанные формирования, каждое из которых состоит из батальонов разных бригад и полков. В ходе войны в Украине российские БТГ оказались неэффективными в силу многих причин. Во-первых, принцип использования БТГ только для боевых операций означает, что между участниками такой группы нет слаженности: даже командир не знает своих подчиненных достаточно хорошо и не может прогнозировать их результативность в бою. Во-вторых, БТГ оказались более чувствительны к пропорциям боевых потерь, чем монолитные формирования: так, в апреле 2022 под Курахово была выведена из строя БТГ 136-й отдельной мотострелковой бригады. 240 ее военнослужащих погибли в бою, группа также потеряла 11 БМП, четыре танка, три САУ и три РСЗО БМ-21 Град. Статистически это лишь 30% ее изначальной боевой мощи, однако как единое целое группа больше не могла выполнять поставленные перед ней задачи, поскольку потери отдельных ее составляющих были диспропорциональными. В-третьих, попытка российского командования решить эти проблемы и объединять остатки разбитых БТГ с другими еще больше увеличили хаос в таких группах. В-четвертых, в первые месяцы войны БТГ несли непропорциональные потери среди самых опытных солдат и командиров, поскольку именно из них формировали первые эшелоны групп. Наконец, в-пятых попытка воевать БТГ выявила огромный дефицит младших офицеров в армии РФ, которые часто не задерживаются надолго на низших должностях, заполняя кадровые прогалины на уровне батальона — что лишает роты эффективного руководства и шансов сплотить группы.

Армия РФ склонна повторять свои ошибки, до тех пор, пока приказы не изменятся на более высоком уровне. Уже на первом этапе войны было очевидно, что реальный ход событий резко отличается от ситуации, описанной в приказах для российских подразделений — включая силу сопротивления украинцев. Тем не менее, войска РФ стремились выполнять приказы еще долго время после того, как стало очевидно, что изначальные предпосылки в них в корне неверны — даже если это ухудшало тактическое положение россиян, обнажило их фланги и ослабляло боевую мощь. Особенно это проявилось в попытках атаковать Николаев и Чернигов, а теперь заметно и в атаках на Бахмут, поясняют аналитики RUSI. Частью этой проблемы является еще один существенный недостаток армии РФ — почти полное отсутствие сценариев реверсивных действий. В случае неудачи или невозможности реализовать приказ российские войска не имеют «запасных» вариантов и склонны отправлять «наверх» запросы на разъяснение дальнейших действий.



Военнослужащие РФ уязвимы для дезинформации и введения их в заблуждение. Специалисты RUSI пришли к выводу, что в армии РФ царит культура, не располагающая к анализу, сравнению данных, а контекст приказов не доводится до исполнителей. Поэтому российских военнослужащих нетрудно дезинформировать, и на это есть как минимум три причины. Во-первых, они привыкли рассматривать полученную информацию как истинную, не подвергая ее сомнениям. Во-вторых, в армии РФ не поощряются честные отчеты о неудачах, что ухудшает понимание реальной картины и ущерба. В-третьих, российские системы в основном рассчитаны на выполнение одиночных миссий (так, в системах радиоэлектронной борьбы или ПВО каждый оператор управляет отдельным датчиком или функцией, не обладая навыками сравнения других данных для выявления несоответствий в оперативные сроки). В итоге Вооруженным силам Украины не раз удавалось вводить в заблуждение армию РФ — на всех уровнях и во всех родах российских войск. К примеру, украинские войска выдавали ложные цели за ценные системы вооружения, вынуждая врага расходовать боеприпасы по несуществующим целям и обнаруживая таким образом их позиции.



Настоящей бедой для армии РФ в Украине стал «дружественный огонь». Такие потери регулярно несут все роды войск российской армии, сообщает RUSI. Российские средства ПВО неоднократно наносили удары по своим же самолетам, а когда войска РФ отклоняются от запланированных направлений, то зачастую становятся мишенью собственной артиллерией. Подразделения в сложной местности также были не раз вовлечены в перестрелки друг с другом. По мнению аналитиков Института, это говорит как о недостатках системы управления и командования войсками, так и отражает склонность россиян к тому, чтобы действовать по заданному сценарию, а не вести «свободную игру», ситуативно справляясь с неопределенностью, возникающей на поле боя. Эту проблему усугубляет ряд других факторов:

отсутствие четкой процедуры идентификации « свой-чужой» в рядах армии РФ;

свой-чужой» в рядах армии РФ; системная проблема технического взаимодействия между отдельными российскими системами вооружений ( например, средства РЭБ, установленные на ряде российских самолетов, автоматически обнаруживают и подавляют радары — даже если это радар другого российского самолета);

например, средства РЭБ, установленные на ряде российских самолетов, автоматически обнаруживают и подавляют радары — даже если это радар другого российского самолета); отсутствие культуры честных рапортов о неудачах в российских вооруженных силах, что затрудняет решение проблем;

невысокая значимость человеческой жизни для российской армии в целом — даже если это жизни сослуживцев: когда люди воспринимаются « как неиссякаемый ресурс, который можно расходовать».