Российско-украинская война глазами Макса Левина в 20 фото

В марте 2022 года недалеко от Киева в селе Мощун российские оккупанты убили известного фотографа и документалиста Максима Левина. Он освещал российско-украинскую войну с ее начала в 2014 году. За восемь лет фотографии Левина появлялись не только в украинских изданиях, но и в международных агентствах Reuters, Associated Press. Сегодня, 7 июля, Максу Левину должен был исполниться 41 год. НВ вспоминает 20 его лучших работ о российско-украинской войне.

Фото: REUTERS/Стас Козлюк

↓

16 апреля 2014 года. Украинские военнослужащие наблюдают за летящим рядом с их позициями самолетом в Краматорске.

Фото: REUTERS/Maks Levin

↓

26 августа 2014 года. Украинские военные во время боев с подконтрольными Росси группировками "ДНР" в Иловайске. Левин был одним из немногих журналистов, которым удалось снять попытку неудачного штурма города.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

28 января 2015 года. Украинские военнослужащие сидят на БТР в селе Орехово Луганской области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

18 июня 2015 года. ВСУ стреляют из автоматического гранатомета по позициям сепаратистов самопровозглашенной "ДНР" возле города Авдеевка Донецкой области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

24 августа 2015 года. Женщина дарит цветок украинскому военнослужащему во время празднования Дня Независимости в Авдеевке, Донецкая область, Украина.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

11 января 2018 года. Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерии в сторону позиций вооруженных сил сепаратистской самопровозглашенной «ДНР» вблизи Новолуганска Донецкой области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

24 февраля 2022 год. Убитый российский солдат и российская бронемашина. Украинские военные удерживают Харьков.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

25 февраля 2022 год. Остатки российской бронетехники в Харьковской области.

Фото: Maksim Levin

↓

26 февраля 2022 год. Украинские военные на позициях при обстреле россиян.

Фото: Maksim Levin

↓

28 февраля 2022 год. Боец терробороны в супермаркете в Буче после обстрела россиян.

Фото: Maksim Levin

↓

2 марта 2022 года. Жительница одного из сел в Киевской области угощает украинских военных конфетами и печеньем.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

3 марта 2022г. Уничтоженная техника оккупантов в Бородянке.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓ 3 марта 2022г. Последствия российского удара по дому в Бородянке. Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓ 4 марта 2022г. Памятник Тарасу Шевченко среди обломков и поваленных деревьев после российского обстрела Киевщины. Фото: Maksim Levin

↓

6 марта 2022г. Украинские САУ обстреливают колонну российской бронетехники, которая движется на Киев.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

9 марта 2022 года. Эвакуация мирных жителей в Ирпене.

Фото: Maksim Levin

↓ 9 марта 2022 года. Эвакуация мирных жителей в Ирпене . Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

9 марта 2022 года. Волонтеры и военные помогают эвакуировать пожилых и раненых гражданских из Ирпеня.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

10 марта 2022г. Местные жители оккупированного российскими войсками села Красное Киевской области эвакуируются в безопасную зону.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

↓

10 марта 2022г. Украинский военный прячется от вражеского авиаудара вблизи Демидова, Киевская область.