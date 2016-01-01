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Российско-украинская война глазами Макса Левина в 20 фото

В марте 2022 года недалеко от Киева в селе Мощун российские оккупанты убили известного фотографа и документалиста Максима Левина. Он освещал российско-украинскую войну с ее начала в 2014 году. За восемь лет фотографии Левина появлялись не только в украинских изданиях, но и в международных агентствах Reuters, Associated Press. Сегодня, 7 июля, Максу Левину должен был исполниться 41 год. НВ вспоминает 20 его лучших работ о российско-украинской войне.

Фото: REUTERS/Стас Козлюк

16 апреля 2014 года. Украинские военнослужащие наблюдают за летящим рядом с их позициями самолетом в Краматорске.

Фото: REUTERS/Maks Levin

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26 августа 2014 года. Украинские военные во время боев с подконтрольными Росси группировками "ДНР" в Иловайске. Левин был одним из немногих журналистов, которым удалось снять попытку неудачного штурма города.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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28 января 2015 года. Украинские военнослужащие сидят на БТР в селе Орехово Луганской области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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18 июня 2015 года. ВСУ стреляют из автоматического гранатомета по позициям сепаратистов самопровозглашенной "ДНР" возле города Авдеевка Донецкой области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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24 августа 2015 года. Женщина дарит цветок украинскому военнослужащему во время празднования Дня Независимости в Авдеевке, Донецкая область, Украина.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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11 января 2018 года. Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерии в сторону позиций вооруженных сил сепаратистской самопровозглашенной «ДНР» вблизи Новолуганска Донецкой области.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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24 февраля 2022 год. Убитый российский солдат и российская бронемашина. Украинские военные удерживают Харьков.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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25 февраля 2022 год. Остатки российской бронетехники в Харьковской области.

Фото: Maksim Levin

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26 февраля 2022 год. Украинские военные на позициях при обстреле россиян.

Фото: Maksim Levin

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28 февраля 2022 год. Боец терробороны в супермаркете в Буче после обстрела россиян.

Фото: Maksim Levin

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2 марта 2022 года. Жительница одного из сел в Киевской области угощает украинских военных конфетами и печеньем.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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3 марта 2022г. Уничтоженная техника оккупантов в Бородянке.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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3 марта 2022г. Последствия российского удара по дому в Бородянке.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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4 марта 2022г. Памятник Тарасу Шевченко среди обломков и поваленных деревьев после российского обстрела Киевщины.

Фото: Maksim Levin

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6 марта 2022г. Украинские САУ обстреливают колонну российской бронетехники, которая движется на Киев.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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9 марта 2022 года. Эвакуация мирных жителей в Ирпене.

Фото: Maksim Levin

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9 марта 2022 года. Эвакуация мирных жителей в Ирпене.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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9 марта 2022 года. Волонтеры и военные помогают эвакуировать пожилых и раненых гражданских из Ирпеня.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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10 марта 2022г. Местные жители оккупированного российскими войсками села Красное Киевской области эвакуируются в безопасную зону.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

2022-03-10T000000Z_1470975468_RC2OZS9H1SV1_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS.JPG

10 марта 2022г. Украинский военный прячется от вражеского авиаудара вблизи Демидова, Киевская область.

Фото: REUTERS/Maksim Levin

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