«Четыре дня не прекращали бомбить». Российский оккупант рассказал об отступлении из Херсонской области в Крым — перехват ГУР 7 ноября, 11:23 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский оккупант рассказал об отступлении армии РФ из Херсонской области в Крым, перехват разговора в понедельник, 7 ноября опубликовало ГУР в Facebook.

«Ну я вообще, наверное, в Россию. Я не знаю, Элла показывала, что с танком моим сделали? Вот им все — в Россию на ремонт» — сказал он.

По словам российского военного, он планирует отступить из оккупированного Херсона в оккупированный Крым.

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«А так этих четыре дня не прекращали бомбить», — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.