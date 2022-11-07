«Четыре дня не прекращали бомбить». Российский оккупант рассказал об отступлении из Херсонской области в Крым — перехват ГУР

7 ноября, 11:23
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский оккупант рассказал об отступлении армии РФ из Херсонской области в Крым, перехват разговора в понедельник, 7 ноября опубликовало ГУР в Facebook.

«Ну я вообще, наверное, в Россию. Я не знаю, Элла показывала, что с танком моим сделали? Вот им все — в Россию на ремонт» — сказал он.

https://www.facebook.com/watch/?v=1293406044768752

По словам российского военного, он планирует отступить из оккупированного Херсона в оккупированный Крым.

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«А так этих четыре дня не прекращали бомбить», — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=rhdzuHdmhCw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Херсон Война России против Украины

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