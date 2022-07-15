«Не знаем куда, по каким целям». Российские военные стреляют в слепую, иногда «по своим» — перехват ГУР

15 июля, 17:40
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные стреляют в слепую, иногда «по своим», об этом свидетельствует опубликованный в Telegram, перехваченный разведкой разговор оккупанта с женой и матерью.

«Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем, куда, по каким целям», — сказал российский артиллерист своей жене и матери.

По его словам, бывает стреляют и «по своим».

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Оккупант рассказал, что командир их батальона был тяжело ранен.

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«Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак», - сказал военный РФ.

По его словам, у них в подразделении около двухсот убитых.

«Здесь раненых оставляют и они на… овсем) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не уносит», — сказал он.

Оккупант больше всего боится не смерти, а «красной печати» в документе, что он отказался участвовать в войне.

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY&t=103s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Война России против Украины

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