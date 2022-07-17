По его собственным селфи. В Киевской области идентифицировали оккупанта-убийцу, укравшего телефон у местных жителей 17 июля, 18:34 Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона (Фото:Слідство.Інфо, колаж НВ)

В селе Андреевка Киевской области удалось идентифицировать оккупанта Даниила Фролкина по фотографиям, которые он делал на украденный у местных жителей и оставленный во время бегства телефон. Один из местных жителей узнал в нем убийцу односельчанина, пишет Слідство.Інфо.



Фотографии, по которым идентифицировали Фролкина, были сделаны в марте 2022 года. Этот солдат входил в 64-ю мотострелковую бригаду российских оккупационных войск, которые пришли в Андреевку в конце февраля, похищали, пытали и убивали местных жителей.

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Фролкин также занимался и мародерством, в частности, отобрал телефон у супругов Татьяны и Леонида и некоторое время им пользовался, в том числе делал селфи и общие фото с другими рашистами. Перед тем, как скрыться из села, он удалил фотографии и оставил телефон в селе.

Владельцы телефона смогли восстановить удаленные фотографии оккупантов.

Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона / Фото: Сідство.Інфо

В ходе расследования Слідства.Инфо лицо Даниила Фролкина узнал Василий Царик — местный житель, ставший свидетелем убийства Фролкиным своего односельчанина Игоря Ермакова. Царик подтвердил, что именно Фролкин 2 марта произвел выстрел в голову мужчине, который в это время стоял на коленях.

Игорь, которого в марте 2022-го года застрелили в Андреевке Киевской области / Фото: Фото из семейного архива семьи Игоря и Татьяны

«И тогда вижу, его (Игоря Ермакова – ред.) на колени поставили. Дальше раздался выстрел. Он упал. Но в тот момент я еще не знал, что убитый — это Игорь», — рассказал он.

По словам Царика, он хорошо запомнил лицо убийцы и его татуировки на руках и шее. Такие же татуировки есть у Фролкина. Фролкин приходил во двор Царика несколько раз.

Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона / Фото: Сідство.Інфо

Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона / Фото: Сідство.Інфо

Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона / Фото: Сідство.Інфо

Фото, которое Даниил Фролкин сделал с украденного телефона / Фото: Сідство.Інфо

По данным журналистов, Даниил Фролкин родился в многодетной семье в городке Рубцовск в западной Сибири. После школы он учился в колледже, был призван в российскую армию, а в 2022 году подписал контракт и начал служить в 64-й мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в селе Князе-Волконское возле города Хабаровск.

Даниил Фролкин / Фото: Следствие.Инфо

После Андреевки его бригада отправилась в Бучу, где тоже совершала зверства и массовые убийства гражданских украинцев. Когда бригада сбежала из Киевской области, российский диктатор Владимир Путин наградил ее за «массовый героизм» и присвоил ей почетное звание «гвардейская».

В июне Офис генпрокурора Украины объявил Даниилу Фролкину подозрение в убийстве мирного жителя Андреевки.



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